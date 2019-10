Nanatsu no Taizai | “Seven Deadly Sins”, también conocido como “Nanatsu no Taizai” en Japón o “Los Siete Pecados Capitales” en Latinoamérica, regresó con su tercera temporada a la pantalla chica.

El anime, que goza de gran popularidad mundial, regresa con un nuevo paquete de capítulos bajo el nombre “Wrath of the Gods” que pronostica una enorme batalla entre demonios, pecados y dioses.

Sin embargo, no es la única producción que llega este mes. A continuación te contamos qué otros animes podrás disfrutar a lo largo de octubre. Te dejamos as fechas de estreno y tráilers.

BOKU NO HERO ACADEMIA: La cuarta temporada de esta serie manga llega el próximo 12 de octubre de 2019. Llegan nuevos capítulos de los héroes en formación Deku, Todoroki y Bakugo que se encuentran haciendo sus pasantías con el actual héroe número uno, Endeavor.

El nuevo tráiler da un vistazo más prolongado de Eri, la pequeña niña misteriosa de cabello blanco y cubierta de vendajes que, junto a la Liga de Villanos y los Yakuza, formarán el centro de esta nueva temporada.

¿De qué trata este anime? My Hero Academia es una serie de manga escrita e liustrada por Kōhei Horikoshi. La historia tiene lugar en un mundo donde el 80% de la población ha desarrollado "Dones", surgiendo así héroes y villanos, tal como en los cómics, entre el 20% de personas sin superpoderes se encuentra Izuku Midoriya, cuyo mayor deseo es poder estudiar en la U.A. y convertirse en un héroe como su ídolo All Might.

Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la gran determinación de Midoriya aunque no tenga poderes; desde entonces, Midoriya accede y empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y hasta hacer frente a auténticos villanos.

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION- WAR OF UNDERWORLD: La tercera temporada llega el 12 de octubre de 2019. Los episodios 1 y 2 se previsualizaron en una proyección en Francia, Alemania, Australia y los Estados Unidos el 6 de octubre de 2019.

Es así que volveremos a ver a Kirito a lo largo del próximo otoño de este mismo año. Así lo han afirmado a través de redes sociales, añadiendo un breve teaser que sirve como adelanto de lo que está por llegar en esta tercera temporada de la obra.

Una que adapta el hasta ahora más exitoso —y extenso— arco de la serie de novelas de Reki Kawahara. Lo hará adaptando los volúmenes comprendidos entre el 15 y el 18 de la franquicia.

SHOKUGEKI NO SOUMA: SHIN NO SARA: La editorial Shueisha anuncio que la adaptación animada del manga Shokugeki no Soma contará con una cuarta temporada la cual se estrenará el 12 de octubre del 2019. La serie se titulará Shokugeki no Soma: Shin no Sara.

Así mismo, se revelo que los 3 capítulos finales del manga no se publicarán en la Shōnen Jump como ya era toda una costumbre en la serialización del manga sino que lo harán en la revista Jump Giga bajo el nombre Shokugeki no Soma: Le dessert.

¿De qué trata este anime? Sōma trabaja junto a su padre en el restaurante familiar. El joven sueña con ser un chef mejor que su padre. Sin embargo, cuando este decide cerrar el restaurante para irse a uno de los mejores restaurantes de Europa, también le lanza un reto: ser el mejor estudiante de la Tootsuki, la mejor escuela privada de cocina de todo Japón.

ORE WO SUKI NANO WA OMAE DAKE KA YO: La página web para la adaptación al anime de la serie de novelas ligeras de Ore wo Suki nano wa Omae Dake ka yo (¿Eres realmente el único que me gusta?) informó que se estrenará el 3 de octubre.

PSYCHO-PASS: La tercera temporada de este anime llegará el 25 de octubre de este año. La tercera entrega de llamará “Psycho-Pass 3” y contará con dos nuevos protagonistas, Arata Shindou y Kei Michael Ignatoph.

Ellos muy posiblemente se encargarán de ocupar el vacío dejado por las figuras de Akane Tsunemori y Shinya Kogami. Esta temporada ya cuenta con su primer teaser oficial.

DESTINO/ GRAN ORDEN: ZETTAI MAJUU SENSEN BABYLONIA: Si hay una franquicia nipona transmedia que destaca tanto por su impacto mediático como por su extensa y variada composición esa es, sin duda, Fate.

La historia acerca de la interminable lucha entre masters y servants. La eterna disputa para hacerse con el Santo Grial. Lo que comenzó siendo una novela escrita por Ninoko Nasu es a día de hoy una franquicia de innegable éxito con millones de acólitos al tanto de sus múltiples ramificaciones.

Siendo una de éstas Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia, el último proyecto de animación que tiene como objetivo adaptar una de las historias del mundialmente conocido videojuego para smartphones homónimo. Este anime llegó el 5 de octubre para el disfrute de sus fans.

AZUR LANE: El anime, basado en el exitoso título para móviles homónimo, se estrenó el 3 de octubre, contando ya con un primer anuncio a través del 96 Comic Market celebrado en la capital japonesa.

Algunos de los personajes con los que contará la obra, basado en una épica naval donde sus protagonistas obtienen forma de buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial.

BOKUTACHI WA BENKYOU GA DEKINAI!: La adaptación animada del manga Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai regresa con una segunda temporada que se estrenó el 5 de octubre. Esto fue confirmado en una filtración de una imagen promocional que probablemente se publicará en la famosa revista Weekly Shounen Jump donde se publica el manga.

KABUKICHOU SHERLOCK: La página web oficial de la adaptación al anime de Kabukichou Sherlock reveló hace unos días parte del elenco principal, las imágenes de los personajes así como el primer vídeo promocional. El anime se estrenará el próximo 12 de octubre de 2019.