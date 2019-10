“Seven Deadly Sins” actualmente se encuentra en una situación muy intensa para los fans. Luego de varios episodios con tres temporadas viendo las aventuras actuales de Meliodas y los ‘Siete Pecados Capitales’, en la tercera parte comenzó un viaje al pasado para ver lo que sucedió hace más de 3000 años.

King y Diana, el oso de la pereza y la serpiente de la envidia respectivamente, tuvieron un encuentro con Gloxinia y Drole en el segundo episodio de la temporada, y estos les pusieron una prueba para que los pecados se vuelvan más poderosos que ellos, si la superaban.

De pronto, ellos fueron transportados al pasado, durante la 'Guerra Santa' que se originó entre los demonios y la raza de las diosas. Si bien no se ha dado una instrucción clara de qué es lo que tienen que hacer para superarla, parece ser que su clímax llegará en el próximo episodio.

¿Cómo terminará este gran conflicto entre ángeles y demonios? Atención, más adelante habrán spoilers de lo que pasaría en los siguientes episodios de “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”. Esta es la última advertencia.

¿QUÉ PASARÁ EN "NANATSU NO TAIZAI" 3X04?

'Los Diez Mandamientos' comenzarán a atacar para vengar a sus camaradas caídos (Foto: 7-Taizai.net)

Tal como se vio en el anterior capítulo de “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”, King y Diana siguen atrapados en el cuerpo de Gloxinia y de Drole del pasado, y han presenciado como Ludociel, uno de los cuatro arcángeles, realiza una enorme masacre de demonios para provocarlos y generar una guerra.

De esta forma, se confirmó que fue la raza de las diosas quien inició la 'Guerra Santa', y el conflicto ahora se ha dividido en dos bandos que son liderados por los 'Diez Mandamientos' del lado de los demonios y por los 'Cuatro Arcángeles' de parte del 'Clan de las Diosas'.

¿Y las demás razas? Ahora que se ha revelado quienes iniciaron el conflicto y el macabro hecho que hizo Ludociel, ¿las hadas y los gigantes seguirán de su lado? Tanto Meliodas como Elizabeth quieren evitar el conflicto, pero incluso ellos han traicionado a sus propios clanes porque ambas partes quieren como sea.

El título del siguiente capítulo es "Los Diez Mandamientos vs. Los Cuatro Arcángeles" y pronostica una enorme pelea en el 'Bosque de las Hadas' entre los miembros más poderosos de los clanes. ¿Qué rol cumplirán Diana y King durante este conflicto?

En definitiva el siguiente episodio de “Seven Deadly Sins” brindará más respuestas sobre este enfrentamiento que incluso luego de 3000 años sigue siendo recordado. Por lo que se sabe del mismo anime, los ‘Diez Mandamientos’ fueron sellados y volvieron en el presente para cobrar su venganza, pero no se especifica que pasó con los ‘Cuatro Arcángeles’ o con los demás miembros del ‘Clan de las Diosas’.

TRÁILER DE "NANATSU NO TAIZAI" 3X04

¿CÓMO Y DONDE VER "NANATSU NO TAIZAI" 3X04?

Gowther hará una aparición en el nuevo capítulo (Foto: 7-taizai.net)

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” estrenará su cuarto capítulo en Japón a través de TV Tokyo este miércoles 30 de octubre a las 5:55 pm (hora local), mientras BS TV Tokyo lo retransmitirá el jueves 31 de octubre a las 00:59 am (hora local).

El horario equivalente en otros países para el estreno oficial del episodio 4 de esta nueva temporada es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador: miércoles 30 de octubre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 30 de octubre a las 4:55 am

Argentina y Chile: miércoles 30 de octubre a las 5:55 am

España: miércoles 30 de octubre 10:55 am

Por el momento no hay una fecha de estreno de la nueva temporada de “Seven Deadly Sins” fuera de Japón, aunque los derechos de distribución internacional los tiene Netflix.