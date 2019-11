En los anteriores episodios de “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”, Diana y King viajaron al pasado encomendados por Gloxinia y Drole, el Rey de las Hadas y el Rey Gigante respectivamente, con el objetivo de que si lograban regresar al presente se volverían mucho más fuertes que ellos ahora que forman parte de los ‘Diez Mandamientos’.

Los pecados de la pereza y la envidia lograron superar la prueba que se les impuso, evolucionando así a un nuevo estado de poder. Pero no solo eso, en el camino Diana logró hablar con el verdadero Gowther, descubriendo la verdad sobre su pasado y recuperando gracias a él las memorias que había perdido de hace cientos de años.

Al regresar, ella demostró que había recordado todo con un beso a King y ambos jurándose amor eterno. Luego de eso, los dos volvieron con los demás integrantes de su grupo para descubrir que Meliodas seguía vivo, así como revelarles una parte del pasado de Gowther que ni él se acordaba.

Sin embargo, esto solo detonó en él una serie de recuerdos que llegaron a su límite al ver su propio corazón que había perdido hace tantos años. Este solo atinó a escapar y los ‘Siete Pecados Capitales’ fueron tras él para ayudarlo. ¿Qué pasará en el próximo episodio del anime?

¿QUÉ PASARÁ EN "NANATSU NO TAIZAI" 3X08?

Gowther se disfrazará de sirvienta en el próximo episodio de "Seven Deadly Sins" (Foto: Taizai-7)

Como ya se mencionó anteriormente, los Siete Pecados Capitales volverán a estar juntos en el siguiente episodio, ya que ellos perseguirán a Gowther para saber exactamente qué pasó en su pasado, por qué perdió su corazón y por qué no lo quiere de vuelta si es algo que ha querido tener por mucho tiempo.

La descripción oficial del capítulo reza lo siguiente: “Diane finalmente ha regresado a la era moderna después de King. El juicio terminó, y parecía que los Siete Pecados Capitales se habían reunido nuevamente, pero esta vez Gowther escapó después de ver el “corazón mágico” presentado por Baltra. Meliodas y los demás fueron tras Gowther y se dirigieron a la ciudad del Reino de Liones. Mientras tanto, se revela que Gowther, que tenía sentimientos por el corazón mágico, ¡perdió sus sentimientos! Gowther a la fuga, tratando de recordar algo, trata de borrar el “ruido” de lo que ocurrió…”

¿Quién es es el niño que acompaña las imágenes del nuevo episodio? (Foto: Taizai-7)

Gracias a lo que se ven en las imágenes oficiales del próximo capítulo y esta descripción, se sabe que Gowther será ahora quien tenga un viaje al pasado para descubrir exactamente que fue lo que sucedió cuando perdió su corazón.

Por el momento, lo único que es seguro es que una niña de cabello morado y ojos azules será la principal protagonista junto al muñeco Gowther que quedó abandonado luego de lo sucedido hace más de 3000 años. ¿Acaso ella lo rescató? ¿Qué relación tuvo con Gowther?

Los más veteranos en el manga saben que la historia que contará el próximo capítulo es una muy trágica, por lo que puede que se extienda en dos entregas a menos que la condensen un poco. Además los fans esperan saber si finalmente Gowther se unirá a los ‘Diez Mandamientos’ como era en el pasado o seguirá siendo parte de los ‘Siete Pecados Capitales’.

Parece ser que algo pasó con la niña de pelo morado en el pasado y Gowther (Foto: Taizai-7)

TRÁILER DE “NANATSU NO TAIZAI” 3X08

¿CÓMO Y DONDE VER “NANATSU NO TAIZAI” 3X08?

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” estrenará su octavo capítulo en Japón a través de TV Tokyo este miércoles 27 de noviembre a las 5:55 pm (hora local), mientras BS TV Tokyo lo retransmitirá el jueves 28 de noviembre a las 00:59 am (hora local).

El horario equivalente en otros países para el estreno oficial del episodio 8 de esta nueva temporada es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador : miércoles 27 de noviembre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este) : miércoles 27 de noviembre a las 4:55 am

Argentina y Chile : miércoles 27 de noviembre a las 5:55 am

España: miércoles 27 de noviembre 10:55 am

Por el momento no hay una fecha de estreno de la nueva temporada de “Seven Deadly Sins” fuera de Japón, aunque los derechos de distribución internacional los tiene Netflix.