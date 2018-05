Los Huaycos, la banda peruana que aparece en  "13 Reasons Why"

La segunda temporada de "13 Reasons Why" está por llegar a las pantallas de Netflix y, en medio de la expectativa que ha generado, es grato conocer que una agrupación musical de origen peruano como Los Huaycos forma parte de un proyecto de tales dimensiones.

Los Huaycos están radicados en Oakland (California) y tienen entre sus filas a integrantes de agrupaciones reconocidas dentro de la escena peruana como Asmereir, Plug Plug y Metamorfosis. Su alineación actual está conformada por Garzo como vocalista, Mark Reátegui en el bajo y Renzo Gianella como guitarrista, a quienes se suma el baterista Ryan Brundage.

Según cuenta la banda en un comunicado, Paramount Pictures es responsable de su reclutamiento para la serie de Netflix, luego de encontrar sus sesiones en vivo en Internet y revisar varios podcasts que presentaban la música nueva que se hacía en el área de la bahía de San Francisco.

(Video: YouTube playlizt.pe)

Los Huaycos aparecerán como banda en vivo durante el episodio "Smile, Bitches", en el que colaboran con dos canciones: el tema propio "Cerebro Vomitado" y un cover de "Wild In The Streets", composición de Garland Jeffreys. Esta última pista fue grabada especialmente para "13 Reasons Why".

El grupo viene preparando un nuevo álbum, el cual lleva por nombre "Savage Monstrosities" y fue grabado en el estudio Atomic Garden de Palo Alto. Fue en ese mismo lugar donde grabaron su versión de "Wild in the Streets" junto al ingeniero de sonido Jack Shirley, quien vuelve a colaborar con Los Huaycos en el disco de larga duración.

- MÁS DATOS -

"13 Reasons Why" es una producción original de Netflix y su segunda temporada se estrena el 18 de mayo en dicha plataforma digital. La primera emisión tuvbo lugar el 31 de marzo de 2017.