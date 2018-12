Como todos los años, el servicio de TV por internet Netflix ha dado que hablar por sus series. Sea la polémica segunda temporada de "13 Reasons Why" o la intensa "Daredevil" en su tercera temporada. Ante el año que se acaba, damos un repaso a las series que nos marcaron por una u otra razón.

En su segunda temporada, "13 Reasons Why" continuó con las consecuencias del suicidio de la adolescente Hannah Baker, además de mostrar los extremos de la violencia en las escuelas de Estados Unidos. Una nueva escena de violencia sexual motivó críticas al ser considerada innecesaria.

Netflix también lanzó una producción pensada en el mercado de habla española: "Luis Miguel, la serie", donde el conocido cantante mexicano se convirtió en un ícono popular y su padre, Luisito Rey, en el villano más odiado de las redes sociales.

Netflix continuó con sus producciones junto a Marvel Television. "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist" y "Daredevil" mostraron a Nueva York en peligro y a héroes dispuestos a todo para salvarla. Destaca la tercera temporada del enmascarado ciego, aclamada por la crítica.

Esta lista de Netflix tampoco no puede dejar de mencionar "The Haunting of Hill House", serie de horror en la que una familia se enfrenta no solo a elementos sobrenaturales, sino a su dramático pasado.

De igual modo destaca "Narcos: México", spin-off que sigue la historia del auge del tráfico de drogas. Esta vez la historia se centra Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) y su trágico desencuentro con el agente de la DEA 'Kiki' Camarena (Michael Peña).