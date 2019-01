Netflix 2019: las series y películas que dejan la plataforma en enero

Inicia un nuevo año y Netflix actualiza su catálogo de películas y series para el atractivo de sus suscriptores. Así como llegan nuevos títulos, muchos otros le dicen "adiós" a la plataforma streaming. Estas son las producciones que se irán en enero 2019 para Estados Unidos.

Netflix retirará , entre las películas más destacadas, a "Rogue One: una historia de Star Wars", "El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo" y "El gigante de hierro".

Otros títulos que se irán de la plataforma son "Blade" y "Blade II", "Drácula, de Bram Stoker", "Contra/Cara", "Friday Night Lights", "Cómo perder a un hombre en 10 días" y "Entrevista con el vampiro".

Además, serán retiradas las películas "Camino salvaje", "Kung Fu Panda", "Madagascar 2: Escape de África", "Realmente amor", "La familia de mi novia", "Golpes del destino" y "Sharknado".

Por si fuera poco, Netflix también retirará de su oferta estadounidense las tres primeras entregas de "El padrino"; al igual que las aclamadas producciones "Milagros inesperados", "El diario de la princesa", "El resplandor", "Armageddon" y "Está detrás de ti".

Lista completa

"Beethoven: una aventura navideña"

"Blade"

"Blade II"

"Drácula, de Bram Stoker"

"Catwoman"

"Contra/Cara"

"Descubriendo el país de Nunca Jamás"

"Friday Night Lights"

"Cómo perder a un hombre en 10 días"

"I Am Ali"

"Entrevista con el vampiro"

"Camino salvaje"

"Viaje al centro de la Tierra"

"Kung Fu Panda"

"Law & Order: Special Victims Unit"

"Como agua para chocolate"

"Realmente amor"

"Madagascar 2: Escape de África"

"Marie Antoinette"

"Los Fockers: la familia de mi esposo"

"La familia de mi novia"

"Golpes del destino"

"Monstruos vs. Aliens"

"Mortal Kombat"

"Rent"

"Sharknado"

"El sexto día"

"El padrino"

"El padrino: Parte II"

"El padrino: Parte III"

"Milagros inesperados"

"El gigante de hierro"

"El diario de la princesa"

"La reina de los condenados"

"Prueba de fe"

"El resplandor"

"Pocahontas II: Viaje a un Nuevo Mundo"

"Armageddon"

"Está detrás de ti"

"Rogue One: una historia de Star Wars"

"El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo"