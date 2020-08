Esta semana los catálogos de varios servicios de streaming se están renovando con nuevas entregas con drama, acción y comedia. Revisamos algunos de los estrenos más interesantes para que puedas elegir lo mejor para entretenerte este fin de semana.

El estreno más grande de Netflix será la primera mitad de la quinta temporada de su serie “Lucifer”, la cual llegará este 21 de agosto. Para aquellos que no siguen el programa, protagonizado por Tom Ellis y Lauren German, este trata sobre el titular ángel caído quien se alía a una policía para resolver crímenes, tanto mundanos como paranormales.

Para aquellos que buscan una historia más mundana, pueden ver en cambio el documental “John buscaba un contacto extraterrestre”, que gira en torno a la vida de John Sheperd, un hombre que dedicó su vida a intentar contactar con seres de otro mundo, logrando conectar en cambio con personas más terrenales.

Mientras tanto su rival Amazon Prime Video tiene como su estreno de bandera la comedia romántica “Chemical Hearts”. Dirigida por Richard Tanne y protagonizada por Austin Abrams y Lili Reinhart, la cinta trata de Henry Page (Abrams), un joven romántico quien encontrará un amor inusual cuando Grace Town (Reinhart) entra a su vida. El estreno será también este 21 de agosto.

HBO Go destaca esta semana por estrenar este 23 de agosto el segundo capítulo de su serie “Lovecraft Country”, una producción de los cineastas J.J. Abrams y Jordan Peele que se las ingenia para mezclar las quimeras aterradoras de H.P. Lovecraft con el más mundano terror del odio racista, al ser protagonizado por afroamericanos que se ven obligados a viajar por los Estados Unidos durante la época de la segregación. Recomendable al 100%.

No son los únicos servicios de streaming que dan de qué hablar. DirecTV estrena este 18 de agosto la miniserie “War of the Worlds” en su aplicación DirecTV Go y aquellos que tengan un plan Max de Claro TV podrán acceder a Claro video, un portal con diversas películas, conciertos y series. Este mes añaden a su catálogo la película “El Código Da Vinci” y “Resident Evil 3: Extinción”, mientras que quienes quieran de cintas más recientes pueden alquilar, por un costo adicional, el drama bélico “Una vida oculta” y la comedia francesa “Las invisibles”

