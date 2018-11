Netflix cancela "Daredevil": ¿Volverá por Disney+?

La crítica adoró la tercera temporada de "Daredevil", pero eso a Netflix no le importó y la canceló. El rumor, o mejor dicho, el deseo de los fans, es que vuelva por el servicio Disney+; así como a las series canceladas hace unos meses, "Luke Cage" y "Iron Fist". Eso podría resultar complicado.

"Si bien la serie en Netflix ha terminado, las tres temporadas existentes permanecerán en el servicio en los años por venir, mientras que el personaje de Daredevil vivirá en futuros proyectos para Marvel", indica el comunicado oficial.

"Futuros proyectos para Marvel" puede significar, por supuesto, Disney+. Pero eso no podemos saberlo, pues depende de los términos de contrato entre Netflix y Marvel Television, la empresa que desarrolla la serie. Y los proyectos futuros podrían implicar otra serie en Netflix, como es el caso de las ya confirmadas "Jessica Jones" temporada 3 y "The Punisher" temporada 2. "The Defenders", cuya página Facebook fue rebrandeada hace unos meses, tiene escasas posibilidades de volver.

Si hablamos de acuerdos en papel, ello evitó que Netflix rescatara "Agent Carter" tras la cancelación. Ted Sarandos, jefe de contenidos del servicio, dijo entonces que la serie ya tenía múltiples contratos de emisión a nivel internacional.

Disney+ anunció que lanzará una serie de Loki protagonizada por Tom Hiddleston. Cualquier otro plan es solo especulación. Además, Marvel no necesita de Netflix si desea lanzar sus series en otras plataformas: todavía tiene el canal estadounidense ABC, para el que ha confirmado dos temporadas adicionales de "Agents of SHIELD"; así como el canal Freeform, donde se emitió "Cloak and Dagger".

Tampoco podemos ignorar a Hulu, servicio de streaming donde lanzó "Runaways". Allí Disney tiene un 30% de participación, cifra a la que habría que sumar el 30% de 21 Century Fox, empresa que será comprada por la del ratón Mickey en los próximos meses (otorgándole la mayoría de las acciones).

Otra posibilidad para que los personajes de Daredevil, Luke Cage y Iron Fist vuelvan son las películas. Los hermanos Russo pensaron en esos personajes para su taquillera "Avengers: Infinity War", pero descartaron la idea. Las películas, hasta ahora, no han hecho mención a los personajes de las series; ni siquiera a los inhumanos que según "Agents of SHIELD" se han dejado ver por todo el mundo.

En última instancia, Disney tiene en la palma de la mano el destino de sus personajes. Ni los pedidos de fans o deseo de los actores puede evitar que, con un chasquido, el destino de este "universo cinematográfico" cambie para siempre. Sino, pregúntenle a James Gunn.