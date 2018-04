"Hola. ¿Estáis listos?" Con solo esas palabras el Profesor, personaje de la serie "La casa de papel", ingresó a Twitter de manera oficial (la cuenta es verificada). Esta maniobra podría significar por lo menos dos cosas en torno a la historia que, en solo unos meses y por publicidad boca a boca, se ha convertido en una de las más populares del mundo.

La cuenta Twitter surgió el miércoles último, dos días antes del lanzamiento de la segunda tanda de episodios de "La casa de papel" al mercado internacional por el servicio Netflix. Tras el primer mensaje, que al cierre de este artículo lleva más de 48.000 me gusta y casi 10.000 retuits, llegó este:

"Les doy la bienvenida, sé que esto es público pero debo aclararles que para esta vez, necesitaremos de vuestra ayuda."

Pero es con los siguientes mensajes donde empieza lo interesante:

"Estamos preparando un nuevo equipo y un nuevo golpe. Atentos a los próximos tweets."

"Nuevas caras. Nuevas ciudades. Mismo procedimiento. Nada de relaciones personales."

"Nuevo golpe". ¿Significa esto que "La casa de papel" tendrá secuela? Vale mencionar que la versión que pasa Netflix fue originalmente una única temporada en transmisión por el canal español Antena 3. Podría tratarse de una estrategia para promocionar los episodios faltantes de manera internacional, pues se lanzan este viernes 6 de abril por Netflix.

La mañana de este jueves llegó un nuevo mensaje: "Inspectora Murillo, ha vuelto a caer en la trampa. ¿No ha aprendido nada aún de mis maniobras de despiste? Ya estamos en algunas cabeceras de periódicos de todo el mundo y sigue sin sacarnos de 'La Casa De Papel'. Mañana volvemos a activar el plan."

Hola. ¿Estáis listos? — El Profesor (@elprofesor) 4 de abril de 2018

¿Nueva temporada o solo una estrategia para lanzar los episodios que restan? Lo más probable es que la respuesta llegue este viernes. Mientras tanto, esto es lo que declaró Alex Pina, creador de la serie, al diario La Nación: "Realmente nació como una serie cerrada: es un atraco de 136 horas. En Argentina no han visto la segunda temporada, que para mí es mucho mejor que la primera. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, ahora mismo no hay nada escrito. He disfrutado muchísimo la serie, el camino que hemos recorrido, la épica con la que hemos luchado esta ficción, tanto en escritura y con los actores. Estoy encantado. Pero hoy no podría decir que sí".

"La casa de papel" sigue a Tokio, Berlín, Oslo, Helsinki, Moscú y Denver; delincuentes que bajo el liderazgo del Profesor asaltan la Fábrica Nacional de moneda y Timbre, donde planean desarrollar el mayor robo de la historia humana. Todos sus episodios están disponibles en Netflix.