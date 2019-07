"La casa de papel": si no te gusta la serie, estos son los otros estrenos de Netflix

Esta semana el catálogo de Netflix se renueva con romance, acción y series exclusivas y nuevas. La tercera temporada de "La casa de papel" destaca entre las novedades. Así que si estás pensando en no salir de casa este fin de semana, y lo que quieres es disfrutar de películas y series desde la comodidad de tu sillón, tienes que revisar los estrenos en esta galería.

La nueva entrega de "La casa de papel", la exitosa ficción creada por Álex Pina, narrará lo que ocurrirá con el grupo liderado por 'El profesor' (Álvaro Morte) después de haber concluido con éxito el atraco que les dio 1000 millones de euros.

Aunque ellos intentarán rehacer sus vidas en otros países, la policía española está detrás de ellos y toman como rehén al más joven: Río.

Este es el tráiler de la tercera temporada de "La casa de papel" (Video: Netflix)

Pero si no eres seguidor de "La casa de papel", Netflix también tiene otros estrenos esta semana que podrían ser de tu interés. "Comedians in Cars Getting Coffee", el programa de entrevistas del célebre Jerry Seinfeld, tiene una nueva temporada con invitados de la talla de Eddie Murphy.

Además, el reality "Queer Eye", con los mejores consejos y las transformaciones asombrosas que emocionan hasta las lágrimas, vuelve con su cuarta entrega.

Para conocer qué otras series, películas y documentales llegan esta semana Netflix, revisa la galería que abre este artículo.