Netflix: conoce a Sorcha Groundsell, la protagonista de "The Innocents"

La actriz Sorcha Groundsell es la nueva estrella de Netflix gracias a la serie "The Innocents", recién estrenada en esta plataforma de streaming. Esta producción cuenta la historia de dos jóvenes aburridos de sus vidas, escapan de sus casas. Todo va bien hasta que se dan cuenta que uno de ellos pueden cambiar de forma.

En "The Innocents", Sorcha Groundsell interpreta a una adolescente cambiaforma June McDaniel que huye con su novio (Percelle Ascott) de su padre controlador (Sam Hazeldine) y su hermano agorafóbico (Arthur Hughes). Mientras, en Noruega, su madre, quien también tiene el poder de cambiar formas, (Laura Birn) vive en un santuario dirigido por el Dr. Halvorson (Guy Pearce).

Sorcha (se pronuncia So-ra-ca según revela en Instagram) tiene 20 años y vive al norte de Londres. Desde muy pequeña estuvo fascina por la actuación. Y según reveló a la revista Vogue UK dejó el colegio a los 16 años para dedicarse de entero a suc carrera como actriz.

Hizo su debut en el cine con la película independiente "Iona" en la también participaron los actores Douglas Henshall y Ruth Negga.



En el 2016, hizo su primera aparición en la televisión en una mini serie de asesinato Plain Sight, en la que también aparece Douglas Henshall como su padre.

Fue en el 2017 que tuvo una aparición en la cadena BBC en la primera temporada de la serie "Three university thriller Clique".

Tras su papel dicha serie, audicionó para la serie "The Innocents" de Netflix. Y quedó como la protagonista. En una entrevista con Vogue UK, Groundsell reveló que "completamente se coló" su primera audición con esta cadena internacional.

"Leer el guion me hizo pensar en lo raro que es encontrarse con una mujer joven, de 16 años, que tiene su propia historia. No se trata de quién es June en relación con sus pares o sus padres: se trata de ella como individuo", dijo su personaje a la revista británica.

Pronto se podrá ver más de su trabajo en la película independiente "Far From the Apple Tree".