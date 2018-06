"The End of the F***ing World" es un de los grandes éxitos recientes de Netflix, por lo que la empresa y Charlie Covell, creadora de la serie, han decidido unir fuerzas otra vez para lanzar una nueva producción original.

La prensa estadounidense reporta que la compañía de streaming ya ha ordenado la producción de 10 episodios, de aproximadamente una hora de duración, para el nuevo proyecto.

Esta serie original de Netflix llevará por nombre "Kaos" y tendrá una temática basada en la mitología griega. El gran detalle es que será una comedia oscura ambientada en el mundo contemporáneo.

La premisa de la serie ha sido desarrollada por Charlie Covell, quien también se encargará de escribir el guion en "Kaos", al igual que en "The End of The F***ing World".

- Precedente exitoso -

"The End of the F***ing World" está basada en la novela del mismo nombre de Charles Forsman. La serie se estrenó en Netflix el 24 de octubre de 2017 y tuvo ocho episodios.

El gran éxito entre la audiencia y la crítica, de esta última producción realizada en el Reino Unido tomó por sorpresa a Netflix. "Fue asombroso lo popular que fue para nosotros", dijo previamente Ted Sarandos, jefe de contenido de la firma.