Netflix dice que llegará a las mil producciones originales este año

Netflix ha decidido hacer una apuesta agresiva por producciones propias en los últimos años y parece que el servicio digital alcanzará una cifra récord en este apartado antes de que culmine el año 2018.

Quartz reportó que la compañía espera albergar unas 1.000 de series y películas en su plataforma, citando las palabras de Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix.

Desde la llegada de "House of Cards", su primera serie propia, Netflix ha lanzado cada vez más producciones y solo en este año se lanzarán otros 470 trabajos.

Sin embargo, hay un detalle importante que señala Quartz y este es qué entiende Netflix como producciones originales. La definición es variable pues algunas obras como "House of Cards" y "Orange Is The New Black", son creadas por otros estudios y licenciadas por Netflix.

Diferente es el caso de "Stranger Things", que sí es producida por la propia compañía, o "La casa de papel", que apareció originalmente en Antena 3, pero fue posteriormente adquirida por Netflix. Lo curioso es que en este último caso se presentó a la serie española como una serie "original" en otros territorios distintos de su país de origen.

- Más datos -

Netflix se fundó en 1997 e inició su modelo de suscripción a inicios del año 2000. Actualmente tiene 125 millones de suscriptores en todo el mundo.