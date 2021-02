Conforme a los criterios de Saber más

Las grandes compañías de televisión por internet tienen un objetivo: convertirte en suscriptor. Que cada mes se descuente un monto de tu tarjeta de crédito a cambio de contenido audiovisual. Netflix es, de momento, el líder mundial con sus más de 200 millones de suscriptores; seguido por los más de 94 millones de Disney+. ¿Pero qué tiene cada servicio para justificar tu dinero? A continuación, una breve guía de pros y contras para que decidas dónde poner tu dinero.

Netflix

El servicio que más invierte en contenidos, tanto en series como en películas. En 2020, lanzó más de 50 series de estreno en múltiples lenguajes y, por el lado del cine, este 2021 anunció 70 películas exclusivas. Como cartas de triunfo tiene a “Stranger Things”, cuya cuarta temporada aún no termina de filmarse; y “The Crown”, a la cual le quedan dos temporadas por estrenar en los próximos años. Entre sus nuevos éxitos destaca “Bridgerton”, serie de época creada por Shonda Rhimes (”Grey’s Anatomy”) en base a una exitosa saga literaria. Costo: Desde S/ 24,90 al mes.

Disney+

El rival de Netflix por excelencia. Su diferencial es tener todas las películas de Disney, “Star Wars” y Pixar; además de que producirá series exclusivas del Universo Cinematográfico de Marvel. De igual modo, películas que tendrán problemas para llegar al cine por la pandemia del Covid-19 se estrenarán en Latinoamérica por la función Premier Access, como es el caso de “Raya y el último dragón”. De momento su mayor serie original es “The Mandalorian”, que sigue en dos temporadas a un guerrero con la misión de proteger a un bebé; le sigue en popularidad la reciente “WandaVision”, miniserie donde la Vengadora Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) está en medio de un desastre de consecuencias imprevisibles. Costo: S/ 25,90 al mes o S/ 259,9 al año.

Star+

Servicio de Disney de contenido de entretenimiento general. Llega este 2021. Antes de su lanzamiento como app, la marca dará nombre a lo que hasta ahora se conoce como los canales FOX. Costo: no determinado.

Prime Video

Con un catálogo menor al de sus mayores competidores, Prime Video ha invertido en la creación de varias historias pensadas para el público de América Latina; como la serie biográfica “Maradona: Sueño Bendito”, centrada en la vida de diego armando Maradona (sin fecha de estreno). En el ámbito internacional, tiene la aclamada “The Boys”, que parodia al género de superhéroes, y “The Expanse”; considerada la mejor serie de ciencia ficción de la última década. Uno de sus mayores estrenos será el de “Un príncipe en Nueva York 2″, secuela de la recordada película de Eddie Murphy, que llega en marzo. Costo: S/ 16.99 al mes.

HBO Max

Reemplazará la plataforma HBO GO desde junio próximo. Incluirá los catálogos de películas y series basadas en personajes de DC Comics, así como el catálogo completo de series HBO; donde están “Game of Thrones”, “The Sopranos”, “Westworld” y más. Aquí hay una diferencia fundamental con la versión de EE.UU., la cual tendrá desde el día de estreno las grandes películas de Warner Bros., como “Dune”, “Godzilla vs. Kong”, “Space Jam 2″ y más. Por el lado de sus contenidos originales, incluirá el ‘reboot’ de “El príncipe del rap” producido por Will Smith, pero protagonizado por otro elenco. En EE.UU. tiene los derechos exclusivos de “Friends” y “The Big Bang Theory”; lo cual podría reflejarse en la versión latina. Costo: No determinado.

Paramount+

Nuevo nombre para la plataforma de streaming CBS All Access de Estados Unidos, que llega a Latinoamérica el 4 de marzo. Aún no hay detalles del costo ni del catálogo para la región.

Apple TV+

Sin estar aún en las ligas mayores, Apple TV+ se ha hecho, de manera progresiva, con un catálogo interesante gracias a series originales como “Dickinson”, “Servant” y la aclamada “The Morning Show”; que marcó el retorno a las series de Jennifer Aniston. Costo: Desde US$ 4,99.