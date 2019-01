Netflix elimina un episodio de una comedia satírica crítico con Arabia Saudita

Netflix eliminó un episodio de un programa de comedia satírico que critica a Arabia Saudita luego de que el reino se quejara. La medida plantea nuevas interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión en internet, según un informe de prensa publicado el martes.

El periódico Financial Times informó que el gigante del streaming había borrado un episodio de "Patriot Act with Hasan Minhaj" en Arabia Saudita tras recibir una solicitud del reino, argumentando que el video violaba una ley contra el delito cibernético.

En el episodio, Minhaj -un estadounidense musulmán con descendencia india- critica a Arabia Saudita tras el asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul.

El humorista criticó especialmente al príncipe heredero Mohamed bin Salmán, y también a la campaña militar liderada por los saudíes en Yemen.



El Senado estadounidense aprobó en diciembre dos resoluciones simbólicas culpando al príncipe del asesinato, luego que informes de inteligencia apuntaran a esa dirección, e instando a poner fin a la participación de Estados Unidos en el conflicto con Yemen.



Karen Attiah, editora de Khashoggi en el Washington Post, tuitéo el martes que la medida de Netflix era "bastante indignante".



Solicitudes de reacciones ante el Ministerio de Información saudí y Netflix no fueron respondidas de inmediato.



Pero el Financial Times dijo que Netflix había defendido su decisión, asegurando: "Apoyamos firmemente la libertad artística en todo el mundo y solo eliminamos este episodio en Arabia Saudita luego de haber recibido una solicitud legal valida, y para poder cumplir con la ley local".



El episodio aún puede verse en otras partes del mundo. En Arabia Saudita, puede encontrarse en YouTube.



Las plataformas en línea y las compañías tecnológicas han estado enfrentando un creciente escrutinio y escepticismo público en medio de las controversias sobre el intercambio de datos y la constante erosión de la privacidad.



La ONG Reporteros sin Fronteras posicionó en octubre a Arabia Saudita en el lugar 169 de 180 países en cuanto a libertad de prensa, agregando que "es muy probable que caiga aún más bajo en el índice de 2019 debido a la gravedad de la violencia y los abusos de todo tipo contra periodistas".



Minhaj, de 33 años, ha visto crecer su popularidad. Sus rutinas combinan su historia personal y agudos comentarios políticos envueltos en humor vanguardista.



En 2014 se convirtió en corresponsal principal en el popular "The Daily Show" de Comedy Central y en 2017 fue el orador principal de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. "Patriot Act" debutó en octubre de 2018.

(Fuente: AFP)