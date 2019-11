Un nuevo mes comienza y Netflix renueva su catálogo de series y películas. Si bien la cinta de Martin Scorsese es la indudable joya de la corona del servicio por streaming en noviembre, también hay una variedad de producciones para todos los gustos y edades.

Amantes del séptimo arte por supuesto tendrán a "The Irishman" ("El irlandés") el 27 de noviembre. La película, dirigida por Scorsese y con la actuación de gigantes de Hollywood como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, ha sido amada por la crítica y descrita como una de las mejores del legendario director.

Quienes no puedan esperar tanto, tendrán, el 1 de noviembre, disfrutar de "Gandhi" (1982), película sobre la vida del dirigente del movimiento independentista indio contra el Raj británico. La cinta, protagonizada por Ben Kingsley y dirigida por Richard Attenborough, arrasó con los premios Oscar de ese año, llevándose 8 estatuillas, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor actor principal.

Otras películas a las cuales prestarles atención son la cinta italiana "Euforia" y el thriller protagonizado por Samuel L Jackson "Vecinos en la mira", ambas el 1 de noviembre, la premiada cinta senegalesa "Atlantique" el 29 de noviembre y la película de animación navideña "La leyenda de Klaus" el 15 de noviembre.

Noviembre tendrá será un mes de celebración para las buenas series con la llegada de la tercera temporada de "The Crown" el 17 de noviembre. La serie que relata una versión dramatizada de la vida de la reina Isabel II entra a otra etapa en la que estará protagonizada por la ganadora del Oscar Olivia Colman. Imperdible.

También recomendamos prestarle atención a "American Son" el 1 de noviembre, la segunda temporada de "The End of the F***ing World" el 5 de noviembre, la serie sobrenatural francesa "Mortel" el 21 de noviembre, la segunda temporada de "Alta mar" el 22 de noviembre y la nueva comedia "Merry Happy Whatever" ("Feliz lo que quieras") protagonizada por Dennis Quaid este 28 de noviembre.

Netflix también ha renovado su catálogo de documentales. Podemos destacar "Paradise en llamas" sobre el incendio en California el año 2018 (1 de noviembre), "Maradona en Sinaloa" el 13 de noviembre y la tercera temporada de "The Toy That Made Us" el 15 de noviembre.

Finalmente los más chicos (y los jóvenes de corazón) tienen bastantes opciones para elegir como la película “Los Muppets en Nueva York” en 1 de noviembre, la cuarta temporada de “She-Ra y las princesas del poder” el 5 de noviembre, “Huevos verdes con jamón” el 8 de noviembre, la segunda temporada de “Llama Llama” el 15 de noviembre, la tercera temporada del “Príncipe de los dragones” el 22 de noviembre y la película “Justicia del Ártico: Escuadrón del trueno” el 29 de noviembre.