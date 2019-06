Netflix estrenará en agosto el primer documental producido por Michelle y Barack Obama

Netflix estrenará el 21 de agosto "American Factory", el primer documental producido por la compañía audiovisual Higher Ground Productions, que fundaron el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle.

"Nos sentimos honrados y estamos entusiasmados de que Netflix y Higher Ground se unan para llevar 'American Factory' al mundo", dijeron este miércoles en un comunicado de prensa los directores de este documental, Steven Bognar y Julia Reichert.

"Su energía y entusiasmo son contagiosos. Estamos emocionados sobre los debates nacionales y globales que esta película puede provocar", añadieron los cineastas, que fueron nominados al Óscar al mejor documental por "The Last Truck: Closing of a GM Plant" (2009).

"American Factory" se llevó el premio a la mejor dirección de un documental estadounidense en el pasado Festival de Sundance, la cita más importante del cine independiente en Estados Unidos.

Este documental narra la llegada de un millonario chino a Ohio (Estados Unidos), donde construye una fábrica en la que su visión empresarial del siglo XXI choca con las ideas de la clase obrera en el Medio Oeste de Estados Unidos.

"Nos sentimos atraídos a historias que celebran el espíritu humano a través de luchas y triunfos. Julia y Steve hicieron una cinta excepcional homenajeando la importancia de la dignidad y la seguridad en el trabajo mientras la economía global se mueve y los empleados quedan cada vez más atrapados en el medio", dijeron Tonia Davis y Priya Swaminathan, cojefes de Higher Ground Productions.

En mayo de 2018 se dio a conocer que Barack y Michelle Obama firmaron con Netflix un acuerdo por varios años para producir películas y series que se emitirán a través de la plataforma digital, una alianza que incluye la opción de desarrollar series de ficción, telerrealidad, documentales y otros formatos audiovisuales.

No es la única aventura digital de los Obama, ya que a comienzos de mes se supo que el servicio de música y radio en "streaming" Spotify trabajará con ellos en la producción de varios pódcast en exclusiva para la compañía sueca.