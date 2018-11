Netflix: "Narcos: México" y más estrenos semanales de series y películas

Netflix nos trae un adelanto navideño con la película familiar protagonizada por Vanessa Hudgens, "Intercambio de Princesas". Esa historia, así como el esperado spin-off de "Narcos", encabezan los estrenos de la semana en la plataforma digital.

Los estrenos de la semana empezaron el 13 de noviembre con la serie "Guerreros", historia a cerca de un veterano de guerra que invadido por la culpa se junta con la viuda de su mejor amigo para crear una peligrosa banda de motociclistas. También llegó el stand up comedy, "Loudon Wainwright III: El mellizo que sobrevivió", donde el cantante reflexiona sobre la relación peculiar que tuvo con su padre. También se estrenó "Oh My Ghost", donde un espíritu atrevido se apodera de una cocinera talentosa pero tímida.

La nueva temporada de "Narcos" es el plato fuerte de la semana, serie que en esta ocasión cuenta con las actuaciones de Diego Luna y Michael Peña; quienes interpretan a dos lados de la ley en la guerra contra las drogas en México.

El 15 de noviembre llegaron las películas: "Atracadores", donde el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los mejores ladrones de París se ve afectado por un grave error; y "Que te trague el infierno", la historia de una mujer, cuyo padre cae enfermo y junto a su hermanastra empieza a buscar respuestas en una antigua casa.

Para el fin de semana estrenan las series: "El método Kominsky", donde los ganadores del Óscar Michael Douglas y Alan Arkin interpretan a dos amigos que intentan pasar los obstáculos inevitables de la vida y la vejez; además llega la serie animada "She-Ra y las princesas del poder".

Asimismo, para los amantes de los animales llega el documental "Amigos caninos", donde las seis mágicas historias celebran el vínculo tan profundo que tienen los humanos con sus mejores amigos de cuatro patas; y para los amantes de la música urbana, la talentosa cantante brasileña Anitta estrena su documental "Vai Anitta".

Y para terminar se publican las películas: "La balada de Buster Scruggs", esta antología de seis partes, protagonizada por James Franco, narra en cada capítulo una historia distinta sobre el Lejano Oeste; "Intercambio de Princesas", una peculiar película navideña, y "Cuenta Bloqueada".