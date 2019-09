Netflix: todos los estrenos de la semana en series y películas | FOTOS

Esta semana el catálogo de Netflix se renueva con romance, acción y series exclusivas y nuevas. Así que si estás pensando en no salir de casa este fin de semana, y lo que quieres es disfrutar de películas y series desde la comodidad de tu sillón, tienes que revisar los estrenos en esta galería.



"Between Two Ferns: The Movie" es uno de los grandes estrenos de la semana. Esta peculiar cinta narra la historia de Zach Galifianakis, quien soñaba con convertirse en una estrella.



Cuando Will Ferrell descubre el programa de televisión "Between Two Ferns" de Galifianakis, lo sube a Funny Or Die, convirtiéndose así Zach en una fuente viral de risa. Ahora Zach y su equipo están haciendo un viaje por carretera para completar una serie de entrevistas a celebridades de alto perfil y restaurar su reputación.



Esta cinta fue dirigida por Scott Aukerman, y producida por Mike Farah y Caitlin Daley de "Funny Or Die". Según Aukerman y Galifianakis, esta película es una comedia a carcajadas que da una nueva visión del cascarrabias que ha creado Zach Galifianakis, a través de los años.

En cuanto a documentales, llega "Bill Gates bajo la lupa". Esta nuevo largometraje de tres partes explora la mente y las motivaciones del famoso visionario tecnológico, líder empresarial y filántropo Bill Gates.

Después de renunciar como CEO de Microsoft, Gates comenzó lo que sin lugar a dudas es uno de los segundos actos profesionales más importantes de la historia moderna cuando cambió su tiempo y su considerable intelecto para resolver algunos de los problemas más persistentes del mundo.

