Netflix: todos los estrenos de la semana en series y películas |FOTOS

Esta semana el catálogo de Netflix se renueva con romance, acción y series exclusivas y nuevas. Así que si estás pensando en no salir de casa este fin de semana, tienes que revisar los estrenos en esta galería.



La serie alemana original de Netflix "How to Sell Drugs Online (Fast)" llega esta semana al servicio de streaming. Esta ficción está inspirada en eventos de la vida real, y gira alrededor de Moritz Zimmermann, un joven de 17 años considerado un "nerd", que busca impresionara su exnovia Lisa, quien ha regresado de EE.UU.



Este joven por razones inesperadas comienza a vender drogas por internet junto a su amigo Lenny, lo que lo llevará a convertirse en uno de los traficantes más grandes de Europa. Pronto, como traficantes de drogas accidentales, se enfrentan a problemas estándar del imperio de las drogas: satisfacer la demanda, el control de calidad y, lo más importante, no ser atrapados.



Tráiler de How to Sell Drugs Online (Fast). (Video: Netflix)

Otros de los estrenos de la semana es la comedia romántica "Always Be My Maybe". Esta película contará con la actuación de Ali Wong y Randall Park. Además, el actor de acción Keanu Reeves también forma parte del elenco.



La película "Always Be My Maybe" narra la historia de cómo un chico se siente listo para contarle a su mejor amiga que la ama, pero esta le restriega en la cara su nueva conquista.

Tráiler de la película "Always Be My Maybe". (Video: Netflix)

Además de los mencionados, esta semana en Netflix estarán disponibles el remake de "Cazafantasmas", la clásica y romántica "Ghost: la sombra del amor" y el dramático filme "Me llamo Sam".

En la galería que abre este artículo podrás encontrar todos los estrenos en series, películas, documentales y cintas para niños que estarán disponibles desde esta semana en Netflix.