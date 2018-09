Emmy 2018: Netflix y todas sus nominaciones | VIDEO

Con su multimillonaria inversión en contenidos digitales, Netflix consiguió liderar las nominaciones en el Emmy 2018. Tras la entrega de premios creativos el último fin de semana, la compañía se llevó 26 estatuillas, las cuales podrían aumentar tras la ceremonia principal del lunes 17 de septiembre.

Aunque HBO aún domina con sus producciones individuales en los Emmy, como la más nominada este año, "Game of Thrones", seguida de "Westworld", las cifras de la relativamente joven Netflix no son nada despreciables, con "The Crown" (13 nominaciones), "Godless" (12), "Stranger Things" (12), y "GLOW" (10).

Netflix y todas sus nominaciones en la esperada gala de Premios Emmy. (Fuente: El Comercio)

A estas le sigue además la sátira ciencia ficción de "Black Mirror" con 8 nominaciones, 7 de ellas para el episodio "USS Callister", y una para "Black Museum". También están el thriller criminal "Ozark", con seis nominaciones, el documental "Wild Wild Country" sobre el gurú indio Osho, con cinco, y el reality remake "Queer Eye" con cuatro.

Vale resaltar que en la ceremonia de los Emmy Creativos, "Black Mirror" se llevó tres premios Emmy: Mejor película para TV, Mejor edición de video y Mejor edición de sonido. Por su parte, "Queer Eye" se llevó tres galardones: Mejor elenco, Mejor serie reality estructurada y Mejor edición de video de reality.

Otras a mencionar, con tres nominaciones cada una, son la comedia protagonizada por Jane Fonda "Grace and Frankie"; el documental sobre dopaje en el deporte "Icarus", y los especiales cómicos "Equanimity" de Dave Chappelle, y "An Evening You Will Forget for the Rest of your Life" de Steve Martin y Martin Short.

Finalmente, con dos nominaciones cada una, están "Unbreakable Kimmy Schmidt" de Tina Fey, la comedia gótica de "A Series of Unfortunate Events" con Neil Patrick Harris, y la distopía cyberpunk de "Altered Carbon". Tres series de Marvel, "The Defenders", "Jessica Jones" y "The Punisher" también se hicieron de menciones. Mira en galería a todos los nominados de Netflix al Emmy 2018.