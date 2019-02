Netflix: "Friends" podría abandonar la plataforma digital

La serie "Friends" estuvo en el aire durante 10 años (1994 - 2004) pero continúa siendo una serie muy vista por antiguos y nuevos fanáticos. El hijo más preciado de Warner actualmente se encuentra disponible en Netflix, pero todo indica que no por mucho tiempo. pues podría desaparecer para siempre de la plataforma digital.

Será a fines de año que Warner tiene planeado lanzar su servicio streaming WarnerMedia. El estreno de esta plataforma podría significar que el famoso sitcom desaparecería definitivamente de Netflix.

Tener a "Friends" en el amplio catálogo de Netflix significó para la empresa un desembolso millonario por derechos con Warner Bros durante el 2019. Pero la serie sigue siendo un producto muy rentable para el portal digital. Los informes de TVTime indican que el sitcom es uno de los más vistos de la plataforma de entretenimiento.

El portal ABC informó sobre los planes futuros que Kevin Reilly, presidente de TBS y TNT y responsable de la supervisión de WarnerMedia, tiene para "Friends" y el nuevo servicio streaming.

"Creo que es de esperar que las joyas de la corona de Warner terminarán estando en nuestro nuevo servicio. ¿Retirarlas de Netflix? Definitivamente es algo que estamos dispuestos a hacer", indica. "Considero que, en la mayoría de los casos, compartir las mismas bazas no es un buen modelo. Mi opinión es que deben ser exclusivos", sentencia el directivo durante los TCA.

Si WarnerMedia concreta sus planes, existe una gran posibilidad que las series de The CW, como "Riverdale", "The Flash" o "Sobrenatural", se conviertan en productos exclusivos de la nueva plata forma digital de Warner junto con las aclamadas "The Big Bang Theory", "Mom" y "Shameless".