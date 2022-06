Netflix Geeked Week está regresando este 2022, evento donde la popular plataforma de streaming revelará nueva información de algunas de sus más celebradas series como “Stranger Things” y “Umbrella Academy”.

Más importante aún, el Netflix Geeked Week presentará información de diversos proyectos como la esperada adaptación de “The Sandman” a la serie o la adaptación del popular manga “One Piece” al ‘live-action’.

El evento tendrá lugar entre el 6 y el 10 de junio, con cada uno de los días dedicado a un género diferente. Entre las novedades que se revelarán no solo estarán detalles de la producción y tráilers, sino también las esperadas fechas de salida de varios proyectos.

#TheSandman fans, @neilhimself wants to see you tomorrow at #GeekedWeek for the sneak peek you’ve been waiting for pic.twitter.com/vhtpVre8Ao — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 5, 2022

¿DÓNDE VER EL NETFLIX GEEKED WEEK?

El Netflix Geeked Week estará disponible gratuitamente en múltiples plataformas como YouTube, Twitch, Twitter, TikTok y Facebook.

¿CUÁL ES EL HORARIO?

6 de junio - 11 a.m.

El evento comienza este lunes a las 11 a.m. hora local (9 a.m. hora del Pacífico o 12 p.m. hora del este) con un día dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. “The Sandman” y “The Umbrella Academy” tendrán un papel particularmente importante este día con paneles propios a las 12:10 p.m. y 12:40 p.m. (hora local) respectivamente.

Adicionalmente se presentará información de producciones como “One Piece”, “Shadow and Bone”, “First Kill”, “Alice in Borderland”, “All of Us Are Dead”, “Fate: The Winx Saga”, “Locke and Key”, “Warrior Nun”, “1899″, “Resident Evil”, “Manifest”, “School Tales the Series”, “Sweet Tooth”, “The Midnight Club” y “Vikings: Valhalla”.

MONDAY, JUNE 6th



• SERIES SHOWCASE - 9am PT/12pm ET/5pm GMT

• THE SANDMAN PANEL - 10:10am PT/1:10pm ET/6:10pm GMT

• THE UMBRELLA ACADEMY PANEL - 10:40am PT/1:40pm ET/6:40pm GMT

• @MOST PRESENTS: VAMPIRE PRIDE with FIRST KILL - 11:15am PT/2:15pm ET/7:15pm GMT pic.twitter.com/eukrKylENI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 3, 2022

7 de junio - 11 a.m.

El segundo día del Netflix Geeked Week comenzará también a las 11 a.m. hora local (9 a.m. hora del Pacífico o 12 p.m. hora del este) y estará centrado en las películas próximas a estrenarse en la plataforma de streaming.

Habrá particular interés en los filmes “The Gray Man” y “The School for Good & Evil”, producciones que tendrán sus propios paneles a las 11:40 a.m. y 12:10 p.m. (hora local) respectivamente. También se ha adelantado que habrá información de cintas como “Spiderhead”, “Day Shift”, “The Sea Beast”, “Wendell and Wild”, “Blasted”, “Killer Book Club” “Interceptor” y “Troll”.

TUESDAY, JUNE 7th



• FILM SHOWCASE - 9am PT/12pm ET/5pm GMT

• THE GRAY MAN PANEL - 9:40am PT/12:40pm ET/5:40pm GMT

• THE SCHOOL FOR GOOD & EVIL PANEL - 10:10am PT/1:10pm ET/6:10pm GMT pic.twitter.com/aSncFYgwyP — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 3, 2022

8 de junio - 5 p.m.

El tercer día del Netflix Geeked Week comenzará más tarde, a las 5 p.m. hora local (3 p.m. hora del Pacífico o 6 p.m. hora del este), y se enfocará en la animación. “Cyberpunk: Edgerunners”, la adaptación del popular juego de mesa convertido en videojuego, tendrá un papel central con un ‘detrás de cámara’ programado para las 6:45 p.m. (hora local), pero también se espera información de proyectos como “Arcane”, “Love, Death + Robots”, “The Dragon Prince”, “Inside Job”, “Exception”, “Farzar” y “Moon Rise”.

WEDNESDAY, JUNE 8th



• NETFLIX GEEKED WEEK AFTER SCHOOL SPECIAL - 3pm PT/6pm ET/7am JST

• ANIMATION SHOWCASE - 4pm PT/7pm ET/8am JST

• CYBERPUNK: EDGERUNNERS INSIDE LOOK - 4:45pm PT/7:45pm ET/8:45am JST pic.twitter.com/rYwrGKl6gK — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 3, 2022

9 de junio - 11 a.m.

El cuarto día del evento regresa a su horario regular de las 11 a.m. hora local (9 a.m. hora del Pacífico o 12 p.m. hora del este), esta vez dedicando toda la velada a “Stranger Things”. Esperen información detrás de cámara y adelantos de la segunda parte de la cuarta temporada, a estrenarse en julio.

THURSDAY, JUNE 9th



• STRANGER THINGS 4 VOL. 1: UNLOCKED at 9am PT/12pm ET/5pm GMT

• THE HELLFIRE CLUB: A STRANGER THINGS DUNGEONS & DRAGONS ADVENTURE - 10am PT/1pm ET/6pm GMT pic.twitter.com/NiIdJMz99v — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 3, 2022

10 de junio - 12 p.m.

El último día del Netflix Geeked Week comenzará a las 12 p.m. hora local (10 a.m. hora del Pacífico o 1 p.m. hora del este) estará enfocado en las adaptaciones de videojuegos por parte de la plataforma de streaming.

“The Cuphead Show!” y “Resident Evil” tendrán el foco este día con eventos especiales, aunque también se presentará información de series como “Sonic Prime”, “DOTA: Dragon’s Blood” y “Tekken: Bloodline”.