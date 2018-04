Netflix: ¿Te gustó el final de "La casa de papel"? | ENCUESTA

"La casa de papel" es la primera serie que he visto de manera compulsiva este 2018, sesiones maratónicas que acapararon mi tiempo incluso en los buses (gracias, modo offline de Netflix). Nueve de esos episodios, los últimos, los vi en dos días. Tenemos que hablar de ese final.

A continuación, spoilers a granel de "La casa de papel":

Si bien en ambas partes de "La casa de papel" se mantiene la tensión desde el primer minuto hasta el último, la recta final presenta cambios de tono: el relativismo moral de los personajes no es lo único que los mueve, sino el amor.

Salvo el amor de Moscú hacia su hijo, Denver, el sentimiento que se expone en "La casa de papel" es poco sano como son los casos de la rehén Mónica Gaztambide y el secuestrador Denver, de la policía víctima de violencia de género Raquel Murillo y el Profesor, un manipulador de manual; casos donde la palabra clave bien podría ir entre comillas.

¿Está mal mostrar esta clase de relaciones? No. La ficción, al ser un espejo de la realidad, tiene que incluir situaciones así. Pero al no haber clara mención de lo inusuales, casi inverosímiles sentimientos de sus personajes principales —que convierten, por ejemplo, el viaje de Raquel a Filipinas en algo ilógico—; hacen que una serie tan bien escrita como esta pierda puntos.

Fuera de eso, el final me dejó satisfecho. A menos que Go Nagai ("Devilman") fuese el guionista, no había forma en la que estos delincuentes, personajes con los que la audiencia se identificó tanto, pierdan. Hubo víctimas en el camino, pero no fue una masacre.

¿Te gustó el final de "La casa de papel"? ¿Lo odiaste? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios.

DATO

Si al acabar "La casa de papel" buscas más series españolas, revisa la producción sci-fi "El Ministerio del Tiempo". Todos los episodios están en Netflix.