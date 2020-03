Aún nos queda poco más de una semana para recuperar la normalidad de nuestros días, tras el toque de queda y el Estado de emergencia decretado por el gobierno ante la crisis del coronavirus. Las horas, mientras tanto, se hacen cada vez más largas y, para aminorar esta sensación de aburrimiento, las series son nuestra mejor opción.

A continuación, podrás conocer las principales producciones de los servicios de streaming para disfrutar en este aislamiento.

NETFLIX

“The Witcher”

Para quienes la fantasía medieval siempre ha sido lo suyo, esta serie de batallas y espadas es ideal. Del mismo estilo de “Game of Thrones”, “The Witcher” sigue a Geralt de Rivia (Henry Cavill), un hechicero solitario que se gana la vida aniquilando monstruos hasta verse en la encrucijada de cambiar sus ideales ante la aparición de una princesa fugitiva y una aprendiz de magia.

Fue estrenada en 2019 y, hasta el momento, ha recibido buena recepción del público, obteniendo 8.4 puntos en IMDB.

“Élite”

Producción española que arrasa en popularidad. Siguiendo la ya conocida trama de adolescentes de una escuela adinerada, “Élite” le agrega un ingrediente de suspenso y terror. Una joven es asesinada en el colegio “Las Encinas” y el misterio por descubrir quién fue hace pasar por alto los repetitivos estereotipos que representan sus protagonistas.

Tiene 3 temporadas estrenadas y una cuarta acercándose. Ha lanzado al estrellato a una decena de jóvenes con fuertes proyecciones actorales.

“Sex Education”

Como su nombre lo dice, esta serie es una reveladora apuesta de Netflix. Presenta el tema de la sexualidad sin tapujos ni prejuicios. De manera divertida y asertiva, el personaje de Otis Milburn (Asa Butterfield) ─hijo de la terapeuta sexual Jean F. Milburn (Gillian Anderson)─ nos presenta el difícil proceso adolescente de iniciar la vida sexual.

Estrenada en 2019, esta historia con una importante presencia del humor obtuvo 8.4 puntos en IMDB.

“Esta mierda me supera”

Una de las producciones más ligeras de ver este 2020. Con solo 7 episodios de no más de 20 minutos, “Esta mierda me supera” ─protagonizada por la cada vez más popular Sophia Lillis─ regresa a las historias adolescentes. Aquellas llenas de drama, dudas y descubrimientos. La escuela, la familia y la sexualidad son las claves de esta serie.

Tiene una temporada estrena; y otra, en camino. Producida por los mismos de “Stranger Things”, la serie tuvo una calificación de 7.8 en IMDB.

"How to Get Away with Murder”

Para los amantes del thriller y las tramas policiales, esta excelente serie ha sido pensada en sus estándares. Annalise Keating (Viola Davis) es una tenaz abogada penalista y profesora de derecho en la universidad, quien se ve obligada a reclutar a sus mejores estudiantes para resolver una serie de asesinatos que ocurren en su entorno.

Reconocida en los Premios Emmy y en los Premios del Sindicato de Actores, "How to Get Away with Murder” tiene 6 temporadas que no te harán despegarte de la pantalla.

“Yo soy Betty, la fea”

Para quienes lo clásico siempre viene bien. La popular serie colombiana de 1999 está disponible en Netflix para mostrar a Beatriz Pinzón (Ana María Orozco), una inteligente, pero poco agraciada joven, quien llega a la compañía de modas “Ecomoda”, encontrándose con las burlas de sus compañeros, pero el amor del presidente de la firma Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello).

Fue creada por el fallecido Fernando Gaitán, llegando a emitirse en más de 180 países.

“Narcos: México”

Si “Narcos” te dejó con ganas de más, “Narcos: México” llegó a satisfacerte. Los más poderosos carteles de narcotraficantes mudan de escenario en la nueva entrega de Netflix: de Colombia a México. En este último, Félix Gallardo (Diego Luna) busca trasladar sus operaciones de droga de Sinaloa a Guadalajara, antes de ser atrapado por el agente de la DEA en Miami Kiki Camarena (Michael Peña).

La continuación de “Narcos” fue estrenado en 2018, teniendo una calificación de 8.5 en IMDB.

“Vis a Vis”

La versión española ─aunque notoriamente distinta─ de “Orange is The New Black”. En esta serie llena de drama y violencia, Macarena Ferreiro (Maggie Civantos) es recluida en Cruz del Sur por cometer delitos fiscales. Dada su extrema ingenuidad, se ve expuesta al abuso y maltrato de sus compañeras, quienes la incentivan a convertirse en una despiadada reclusa sin escrúpulos.

Estrenada en 2015, “Vis a vis” tiene 4 temporadas y está próxima a estrenar su spin-off “Vis a vis: El oasis” por FOX.

“La casa de papel”

Otra de las españolas preferidas por el público latinoamericano. Un grupo de ladrones liderados por El Profesor (Álvaro Morte) organizan el robo del siglo a la Fábrica de Moneda y Timbre. Vestidos con un overol rojo y máscaras de Salvador Dalí, el grupo criminal ingresa a la institución hasta que sus planes parecen peligrar por la presencia de la inspectora Raquel Murillo (Itziar Ituño).

La serie tiene 3 temporadas estrenadas y una cuarta en camino. Hasta el momento, la producción española de streaming más popular de los últimos años.

“Bojack Horseman”

La serie de animación con la que Netflix aborda las dificultades de la adultez con un humor único. El recordado actor de comedia televisiva Bojack Horseman (personaje antropomorfo caballo-hombre) ha dejado atrás sus días de gloria y ahora intenta volver a las grandes ligas enfrentando crisis existenciales y adicciones.

Con 6 temporadas al aire, “Bojack Horseman” se despidió de la plataforma recibiendo honrosas críticas. Tiene 8.6 puntos en IMDB.

HBO

“Game of Thrones”

Hasta hace no mucho, la serie con la fanaticada más fiel y exigente de los servicios de streaming. Basada en los libros de George R. R. Martin, “Game of Thrones” es la reina actual de la fantasía de batalla y muestra la disputa entre diversas casas nobiliarias de Westeros para dominar el poder absoluto de los “siete reinos” y el Trono de Hierro.

Ocho temporadas al aire, triunfos en los Premios Emmy y los Globo de Oro respaldan la adaptación de David Benioff y D.B. Weiss.

“The Outsider”

HBO te entrega el thriller y el misterio de la mano de “The Outsider” y la historia del detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), quien es asignado a investigar el asesinato brutal de un niño en Flint City. Sus conclusiones parecen culpar a uno de los vecinos más queridos del pueblo, sin imaginar que una entidad sobrenatural puede estar detrás del crimen.

La novela homónima de Stephen King inspiró esta serie que, con una sola temporada estrenada este 2020, ha sorprendido a muchos.

“Big Little Lies”

Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz lideran esta serie ideal para tiempos de empoderamiento femenino. Madres de familia que unen sus vidas de casualidad (por un asesinato) y comparten no solo el misterio del crimen que las rodea, sino también las desavenencias de la maternidad.

Dirigida por Jean-Marc Vallée y Andrea Arnold, “Big Little Lies” tiene 2 temporadas y se tienta a lanzar una tercera.

“Chernobyl”

La conocida tragedia de emergencia nuclear en la ciudad del mismo nombre es llevada a la pantalla chica con esta mini serie. Con aclamadas actuaciones de Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson, "Chernobyl” exhibe las impericias y entramados del manejo del accidente de 1986, que dejó más de 30 muertos, por parte del gobierno soviético.

Solo cinco episodios bastaron para darle a esta producción 9.4 puntos en IMDB.

“Sharp Objects”

La historia de una periodista atormentada por su pasado, que regresa a su pueblo natal para enfrentarse a los recuerdos familiares que la agobian es bien retrata en “Sharp Objects”. Un violento asesinato de dos jóvenes la ponen en una lucha interna desmedida. La serie está basada en el libro debut de Gillian Flynn.

Las impresionantes actuaciones de Amy Adams y Patricia Clarkson las convirtieron en ganadoras indiscutibles de los Globos de Oro 2019.

“True Detective”

Más tramas policiales componen la buena parrilla de ofertas de HBO. En una estructura similar a las novelas del género, “True Detective” está ambientada en Luisiana de 1995 y sigue a dos policías visiblemente distintos, quienes investigan una serie de crímenes cometidos por un asesino en serie por más de una década.

Dirigida por Nic Pizzolatto, “True Detective” tiene 3 temporadas y ha sido calificada con 9 puntos en IMDB.

“Watchmen”

El cómic de Alan Moore y Dave Gibbons es adaptado por HBO en la historia de la detective Angela Abar (Regina King), conocida como Sister Night, quien investiga la muerte de su amigo Judd Crawford (Don Johnson) y descubre secretos sobre el grupo de la Séptima Kaballería; el cual se enfrenta a la policía por la justicia racial.

La serie fue ganadora a Programa del año en los The American Film Institute Awards de este 2020.

“The Sopranos”

La familia mafiosa más famosa de inicios del 2000 sigue vigente en esta serie que retrata la vida de Tony Soprano (James Gandolfini) y los problemas que enfrenta por el control de su negocio criminal. A la par, tiene que lidiar con las dificultades familiares que ponen en juego sus decisiones.

Seis temporadas y una serie de reconocimientos en los Premios Emmy y los Globos de Oro hacen de esta serie una propuesta imperdible. Tiene 9.2 puntos en IMDB.

“Silicon Valley”

Un grupo de programadores que descubren un algoritmo que les permitirá crear una red de internet fuera del control de las grandes compañías. En medio de este proceso, tendrán que enfrentarse a una fuerte disputa de intereses y falsas amistades. Thomas Steven, Martin James, Kumail Nanjiani y Amanda Crew forman parte del elenco.

Esta comedia cuenta con 6 temporadas fáciles de consumir y una puntuación de 8.5 en IMDB.

“The Wire”

La lucha contra el tráfico de drogas en la ciudad de Baltimore, Maryland, reúne a un grupo de policías locales para llevar a cabo intervenciones telefónicas judiciales y llegar a los cabecillas de este negocio. La historia representa hechos reales de la ciudad estadounidense, caracterizada por el crimen, los asesinatos y el narcotráfico.

The American Film Institute Awards premió a la serie del periodista y escritor David Simon en 2004, 2007 y 2009.

AMAZON PRIME

“Marvelous Mrs. Maisel”

Los años 50 ambientan la trama alrededor Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan), una ama de casa que busca consolidarse como una comediante, después del inesperado abandono de su marido, Joe Maisel (Michael Zegen). La llegada de Susie Myerson (Alex Borstein) será la esperanza de Midge en la carrera a la que aspira.

Dos temporadas de esta serie de época estrenada en 2017 le valieron el triunfo en los Globos de Oro 2018 y 2019.

“Veep”

Son más de una las historias que han surgido en los interiores de la Casa Blanca, pero “Veep” tiene un valor añadido al seguir la vida de la exsenadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), quien busca un espacio en el cerrado mundo de la burocracia del gobierno federal hasta llegar a convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos.

La comedia también se encuentra en HBO y cuenta con 7 temporadas estrenadas. Ha recibido una calificación de 8.3 puntos en IMDB.

“The Tick”

Como lo haría el actual Deadpool, “The Tick” es un recordado superhéroe disfrazado de color azul que se enfrenta a supervillanos particulares y situaciones por lo menos extrañas. La serie está inspirada en el cómic homónimo que lanzó al estrellato a Patrick Warburton en su primera adaptación y, en esta segunda, promete darle la oportunidad de lograr lo mismo a Peter Serafinowicz.

Fue estrenada en 2017 y cuenta con 2 temporadas estrenadas. Obtuvo 7.4 puntos en IMDB.

“Fleabag”

La obra maestra de Phoebe Waller-Bridge como guionista y actriz principal. “Fleabag” es una brillante comedia que narra la vida de una neurótica mujer que intenta balancear su negocio con su vida personal. Mentirosa, egoísta y compulsiva, la protagonista logra conectar con el público con sus intervenciones a la cámara.

“Fleabag” está inspirado en el primer show de stand-up de Phoebe Waller-Bridge. La serie tiene 2 temporadas y un puntaje de 8.7 en IMDB.

“Family Tree”

Otra opción para los amantes de la comedia. Tom Chadwick (Chris O’Dow) es un hombre con poca suerte que acaba de perder el trabajo y a su novia; sin embargo, hereda una serie de reliquias familiares de una tía abuela que nunca conoció. Los objetos lo impulsan a descubrir sus raíces, atravesando situaciones divertidas.

Son solo 8 episodios de una serie para ver en un solo día de maratón. IMDB la calificó con 7.4 puntos.

“Transparent”

Una serie original de Amazon Prime Video. "Transparent” cuenta el drama de Maura Pfefferman (Jeffrey Tambor), un profesor universitario recién jubilado que decide llevar la vida como una mujer transgénero. Para ello, se ve obligado a revelar su orientación sexual frente a su familia, mostrando las profundidades de la condición humana.

“Transparent” fue la primera producción de un servicio de streaming en ganar un Globo de Oro a la mejor serie.

“Deadwood”

Una de las buenas series de inicios del nuevo milenio que vale la pena volver a ver. Esta es la historia de los habitantes de la ciudad de Dakota del Sur ─antes y después de su anexión por el Territorio de Dakota─ que luchan por el poder. La trama fue escrita en base a diarios y registros históricos de la época.

Con tres temporadas en su haber, “Deadwood” cuenta con figuras conocidas como Wyatt Earp, George Hearst, Wild Bill Hickok y Calamity Jane.

“Homecoming”

Heidi Bergman (Julia Roberts) es terapeuta en una organización que ayuda a soldados a reintegrarse en la vida civil. Sin embargo, de un momento a otro, decide dar un inexplicable giro a su vida yendo a vivir con su madre y trabajando como camarera. La verdadera razón de su renuncia parece estar relacionada con un hecho misterioso sucedido con uno de sus pacientes.

La serie debutó en el 2018 y tuvo 2 temporadas. Solo en el 2019, obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y una a los Emmy.

“Downton Abbey”

Uno de los dramas de época más aclamados de los últimos años. Una familia británica aristocrática de principios del siglo XX sufre de problemas financieros para asegurar su herencia, en medio de una serie de acontecimientos históricos como el hundimiento del Titanic y el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Este análisis de los círculos sociales de la alta sociedad tiene 6 temporadas estrenadas y una calificación de 8.7 puntos en IMDB.

“Mr. Robot”

La producción que lanzó a la fama al ganador del Oscar, Rami Malek. En esta serie, el actor personifica al ingeniero de seguridad Elliot Alderson, quien, además de su trabajo para una corporación masiva, se dedica a vigilar casos de hacking. En este último, Alderson encuentra la forma de usar sus habilidades para buscar justicia.

Estrenada en 2015, “Mr. Robot” tiene 4 temporadas y es la serie que le ha valido a Rami Malek tres nominaciones a los Globos de Oro.

FOX

“The Walking Dead”

Robert Kirkman escribió el popular cómic sobre el que se inspiró esta serie, también producida por él. Un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis zombi, liderado por el oficial de policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), buscan la forma de acabar con los muertos vivientes que invaden la ciudad, sin morir en el intento.

Con 10 temporadas en su haber y una en camino, “The Walking Dead” es una de las series más aclamadas de los últimos años.

“Britannia”

En el año 43 a.C., la tierra misteriosa de fuertes guerreras y druidas poderosos llamada Britannia tiene que enfrentar el ataque del Ejército Imperial Romano. En esta lucha inevitable, los rivales celtas Kerra y Antedia tendrán que unirse para vencer al ejército de Aulo Plaucio, en lo que se ha catalogado como una combinación mejorada de “Vikingos” y “Game of Thrones”.

Escrita por Jez Butterworth, “Britannia” tiene 2 temporadas y una puntuación de 6.7 en IMDB.

“The New Pope”

Una sola entrega bastó para que la historia del ascenso del Papa Juan Pablo III al trono máximo de la Iglesia católica conquistara a creyentes y ateos. Entre la vida y la muerte del papa Pío XIII, el encantador aristócrata inglés Sir John Brannox (John Malkovich) lo sustituye, quien esconde cuestionadas debilidades y secretos.

Dirigida por Paolo Sorrentino, “The New Pope” consta de 9 episodios y tiene 8.2 puntos en IMDB.

“Pose”

Ambientada en el Nueva York de los años 80, “Pose” muestra la convivencia de diversos segmentos de la sociedad, principalmente la subcultura LGBTI conocida como “ball culture”; es decir, el espacio en los que hombres afroamericanos vestidos como ‘drags’ puedan realizar un espectáculo frente al público. Esta serie celebra la diversidad de razas, géneros y orientación sexual.

Encabezado por Ryan Murphy, este proyecto tiene 2 temporadas y le valió al protagonista Billy Porter un Emmy a mejor actor en una serie dramática.

“Legion”

El conocido personaje del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Legion, encuentra un posible origen en la historia de David Haller (Dan Stevens), un paciente con esquizofrenia que descubre, gracias al vínculo con otro enfermo, que su problema no se debe a la enfermedad que supuestamente posee. Por el contrario, es un mutante conocido como Shadow King que se fusionó a su mente cuando era un bebé.

Estrenada en 2017, “Legion” tiene 3 temporadas y un puntaje de 8.3 en IMDB.

“The Gifted”

Situada en el universo de “X-men”, “The Gifted” sigue a una pareja de esposos que descubren que sus hijos poseen poderes especiales y, ante la posibilidad de ser capturados por el gobierno, deciden esconderse entre una comunidad de mutantes. Durante su refugio, la familia deberá confrontar diversos grupos humanos y mutantes con ideologías extremas.

“The Gifted” cuenta con dos temporadas estrenadas y tiene 7.4 puntos en IMDB.

“9-1-1”

Los interesados en el drama policial también podrán encontrar opciones en FOX como “9-1-1”, la serie que aborda el día a día de un grupo de profesionales que trabajan para la línea de teléfono de emergencias 911. Policías, paramédicos y bomberos evidencias sus frustraciones en esta producción encabezada por el aclamado Ryan Murphy.

Cuenta con 3 temporadas y tiene entre sus figuras a Angela Bassett, Oliver Stark y Peter Krause.

“Taboo”

Otra de las grandes propuestas británicas de los últimos 3 años. “Taboo” sigue el regreso a Inglaterra de James Delaney (Tom Hardy), luego de doce años en África tras robar catorce diamantes. De nuevo en la tierra donde creció, el protagonista tiene que sobrellevar la muerte de su padre y la guerra con Estados Unidos en pleno siglo XIX.

La serie ambientada en 1814 tiene una sola temporada de 8 episodios. IMDB la calificó con 8.5 puntos.

“Homeland"

Tras llevar a cabo una operación sin autorización en Irak, Carrie Mathison (Claire Danes), una agente de la CIA, es reasignada al Centro de Contraterrorismo en Langley, Virginia. Allí encuentra al sargento del Cuerpo de Marinos, Nicholas Brody (Damian Lewis), de quien sospecha que puede ser un traidor que estaría preparando un ataque secreto contra los EE. UU.

Con 7 temporadas estrenadas, “Homeland" es dos veces ganadora de los Globos de Oro".

"American Horror Story”

La serie de horror de antología más popular de todos los tiempos que, en cada temporada, narra una historia más espeluznante que la anterior. Desde casas embrujadas, pasando por hospitales psiquiátricos, enfrentamiento de brujas y entidades extrañas, hasta llegar a guerras nucleares y asesinos en serie, "American Horror Story” es la receta ideal para los amantes del terror.

Tiene 9 temporadas y es ganadora absoluta de los Premios Emmy. Obtuvo 8.1 puntos en IMDB.