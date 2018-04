"House of Cards": Michael Kelly habla de la salida de Kevin Spacey

La llegada de la última temporada de "House of Cards" ha sido turbulenta debido a las denuncias de acoso sexual contra Kevin Spacey, las cuales culminaron con la salida del protagonista de la serie de Netflix. Esta situación nunca ha sido indiferente para los demás actores que integran el reparto.

Uno de ellos es Michael Kelly, intérprete de Douglas Stamper, quien habló con Variety sobre lo difícil que ha sido volver al proyecto de Netflix tras el alejamiento de Spacey.

"El equipo estaba sin trabajar un buen tiempo y cuando todo ocurrió fue algo así como: '¿Cómo lo lograremos?, ¿cómo mantendremos esto?'. Gracias a Dios, ella (Claire Uderwood) era la presidenta al final de la temporada (pasada) o sino estaríamos tremendamente mal", contó Kelly.

En un terreno más personal, el hombre que da vida al frío e implacable asistente de Frank Underwood, sostuvo que es complejo lidiar con las emociones que genera la ausencia abrupta de un compañero de largas jornadas.

"Es una mezcla de emociones porque estuve con ese tipo cada día. Casi todo mi trabajo, aparte de lo relacionado a Rachel (Brosnan), era con Kevin", explica el intérprete. "No quiero hablar mucho de ello porque es angustioso en muchas formas", añadió.

Más allá de lo anterior, Michael Kelly aclaró que no ha vuelto a hablar con Kevin Spacey desde que Netflix despidió al protagonista de "House of Cards" por las severas acusaciones que lo rodeaban.

"No lo hago (hablar con Spacey). Todo lo que sé es lo que escucho, pero no lo sé, es duro. Vas de hablarle a alguien seguido a no hacerlo para nada y cualquier profesión, en cualquier cosa, más allá de las circunstancias, es extraño... Y todavía lo estoy procesando", explicó Michael Kelly.

EN VIDEO: un resumen de la denuncia que involucra a Kevin Spacey. (Fuente: El Comercio)

- Más datos –



Netflix anunció el 30 de octubre de 2017 que "House of Cards" culminaría en la sexta temporada en medio de las acusaciones de acoso sexual que el actor Anthony Rapp hizo sobre Kevin Spacey. Rapp sostuvo que el incidente se produjo en 1986, cuando tenía 14 años, y generó que otras presuntas víctimas de Spacey denunciaran haber pasado por episodios similares.

Días más tarde, el 3 de noviembre, Netflix hizo público el despido del protagonista, quien ha sido removido completamente del rodaje de la próxima temporada. Esta última entrega pondrá fin a la serie y se espera su estreno para fines de 2018.