“House of Cards”, una de las series más aclamadas de Netflix, no volverá a contar con el protagonismo de Kevin Spacey. El teaser tráiler de la temporada final deja eso en claro, pero también da pistas para el futuro de la historia.

El adelanto, revelado por Netflix la noche del domingo durante la transmisión del Oscar 2018, muestra una muy ocupada Casa Blanca. Progresivamente, la cámara se acerca e ingresa al Despacho Oval, donde se encuentra la nueva presidenta, Claire Underwood (Robin Wright).

“Solo estamos empezando”, dice Claire mientras se para de su escritorio. Entonces el tráiler muestra la frase de la temporada en su versión para América Latina: “Ahora mando yo”. En inglés la frase elegida es “Hail to the Chief”, himno presidencial de los Estados Unidos.

Si la serie ya va a terminar, ¿por qué dice que solo está empezando? Eso tendría relación con un posible spin-off, sobre el cual hubo rumores.

“House of Cards” volverá a Netflix en el otoño estadounidense de este año, que se desarrolla entre septiembre y noviembre. Lo usual es que los episodios se estrenen en invierno o verano, pero este retraso es entendible.

Cuando se reveló el escándalo de Kevin Spacey, señalado por múltiples hombres de acoso sexual, la filmación de la serie se detuvo para decidir el nuevo curso de la historia, que ya no contará con el ganador del Oscar en el rol protagónico.

"Netflix no estará involucrada con ninguna producción futura de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey. Continuaremos trabajando con MRC [la compañía productora] durante esta pausa para evaluar nuestro camino juntos con respecto al show", indicó la compañía hace unos meses.

Por aquellas épocas se reveló que Kevin Spacey también fue acusado de tener conductas cuestionables en el set de "House of Cards", pero eso no sería todo, pues Beau Willimon, el creador, fue acusado de estar al tanto de ello, ante lo cual no habría hecho nada.