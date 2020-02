Esta semana el catálogo de Netflix se renueva con romance, acción y series exclusivas y nuevas. Así que si estás pensando en no salir de casa este fin de semana, y lo que quieres es disfrutar de películas y series desde la comodidad de tu sillón, tienes que revisar los estrenos en esta galería.

Uno de los estrenos de la semana es “Los juicios de Gabriel Fernández”. Esta documental narra la tragedia de Gabriel Fernández, un niño de ocho años, que falleció a raíz del horrible y prolongado maltrato recibido por su madre y padrastro. Tras este hecho, el condado de Los Ángeles se alzó en una reivindicación para exigir justicia y responsabilidades.

Esta serie documental de seis partes, obra del galardonado documentalista Brian Knappenberger (Nobody Speak: Trials of the Free Press), ofrece una visión interna del juicio, así como una esclarecedora investigación de los sistemas de la Administración pública que no lograron proteger a Gabriel, pese a los múltiples informes y señales de advertencia. Además de arrojar luz sobre una historia importante, Los juicios de Gabriel Fernández es una llamada de atención para someter a examen las estructuras ideadas para proteger a los niños que lo necesitan.

Otro de los estrenos es “I Am Not Okay With This”. Esta serie narra la historia irreverente que sigue a una adolescente que está navegando por las pruebas y tribulaciones de la escuela secundaria, mientras lidia con las complejidades de su familia, su sexualidad incipiente y misteriosos superpoderes que comienzan a despertar profundamente en su interior.

En cuanto a las películas, “Violet y Finch”, cinta basada en la novela de Jennifer Niven, y narra la historia de dos jóvenes: Violet Markey (Elle Fanning) y Theodore Finch (Justice Smith). Cuando se conocen, cada uno cambiará la vida del otro para siempre.

A medida que lidian con las heridas emocionales y físicas de su pasado, su relación se va estrechando, y descubren que hasta los momentos más efímeros y los lugares más comunes pueden tener un gran significado. Este apasionante drama ofrece una perspectiva original y muy humana sobre las enfermedades mentales y su impacto en las relaciones, ensalzando además la belleza y la huella que dejan los amores de juventud.

