Jenna Ortega obtuvo varios halagos por su interpretación en ‘Merlina’, una de las series más vistas en Netflix. Sin embargo, luego de varios meses, la actriz se animó a hacer algunas confesiones, una de ellas su desacuerdo con el guion.

La popular Merlina Addams criticó el guion y no le pareció que fueron buenos, por lo que cambió algunas líneas sin autorización porque “no tenía sentido”.

“Todo lo que ella hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía sentido para su personaje”, contó.

“Que estuviera en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tiene que llevar para un baile del colegio: ‘Oh, Dios, ¡me encanta! Uh, no puedo creer que haya dicho eso. Me odio a mí misma’. Tuve que ir y decir no”, dijo Jenna Ortega tras su visita al podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard.

Además, la protagonista de Merlina confesó que, antes de tener entre manos los guiones de la ficción de Netflix, pensaba que iba a ser “mucho más oscura” de lo que resultó ser.

“Cuando leí la serie completa, me di cuenta de que era para un público más joven. No sabía cuál iba a ser el tono o cómo sonaría la música”.

Tras ello, se sentó con los guionistas y les explicó que no podía hacer algunas cosas que escribieron. “Me volví muy protectora con mi personaje”.

Netflix confirma segunda temporada de Merlina

La serie ‘Merlina’ fue renovada para una segunda temporada en Netflix. En entrevista exclusiva con Tudum.com, los showrunners/productores ejecutivos Alfred Gough y Miles Millar dijeron que “ha sido increíble crear una serie que lograra conectar con gente de todo el mundo”.

“Estamos muy emocionados de continuar el viaje tortuoso de Merlina hacia la temporada dos; queremos echarnos ese clavado en otra temporada para explorar el mundo raro y tenebroso de Nevermore. Solo hay que asegurarnos de que Merlina no haya vaciado antes la piscina”, dijo.