Netflix en julio: "La casa de papel", "Stranger Things" y más estrenos | FOTOS

El mes de julio llega cargado de buenas series y películas que renovarán el catálogo de Netflix. Una de ella, y muy esperada, es la nueva temporada de la ficción "La casa de papel". Además, las nuevas temporadas de "Stranger Things" y "Orange is the New Black", y el documental de "Parchis".



La tercera temporada de la serie "La casa de papel" llega a Netflix en julio. Esta exitosa ficción creada por Álex Pina narrará lo que ocurrirá con el grupo liderado por 'El profesor' (Álvaro Morte) después de haber robado 1000 millones de euros. Aunque ellos intentarán rehacer sus vidas en otros países, la policía española está detrás de ellos y toman como rehén al más joven: Río.

Este es el tráiler de la tercera temporada de "La casa de papel" (Video: Netflix)

Otro de los esperados estrenos es la tercera temporada de "Stranger Things". En estos nuevos capítulos, los adolescentes disfrutarán de un caluroso verano en Hawkins, Indiana, hasta que nuevos y viejos enemigos aparecen. Once y sus amigos recuerdan que el mal nunca termina; evoluciona. Ahora tendrán que unirse para sobrevivir, y recuerden que la amistad siempre es más fuerte que el miedo.



Una de las nuevas producciones para Netflix es la serie "Survivor designado: 60 días". Es la historia de un político que, de repente, asciende de la posición de Ministro de Medio Ambiente a Presidente, ya que una explosión en la Asamblea Nacional mata a todos los integrantes del Gabinete que están delante de él en términos de la sucesión presidencial. Park Mu-jin es un científico convertido en político que lucha por encajar en la política. Park es el presidente en funciones durante 60 días, y durante este período, aunque no tiene experiencia y no está dispuesto, intenta descubrir la verdad detrás del ataque.



La última temporada de "Orange is the New Black" es otro de los estrenos en julio de Netflix. En la séptima temporada, la reclusas de Litchfield se dan cuenta que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. Además, la amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon.

