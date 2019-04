Kiernan Shipka: "'Sabrina' se ha convertido en una historia de horror" | ENTREVISTA

Con solo 19 años, Kiernan Shipka la tiene clara. La joven actriz y protagonista de "El mundo oculto de Sabrina" sabe que los reflectores apuntan a cada uno de sus movimientos y entiende la importancia de ser un modelo a seguir para muchas otras jóvenes. "Ella [Sabrina] es un referente muy fuerte para las mujeres jóvenes", afirma Shipka, quien reveló detalles de la segunda temporada de la ficción de Netflix.

"Sabrina conocerá más sobre sus poderes y se dará cuenta de lo fuerte que puede llegar a ser. Muchos, pero muchos secretos serán revelados. Es una temporada que a muchos les chocará y los hará saltar de sus asientos"," comenta la artista que inició su carrera al participar en el drama televisivo "Mad Men" (2007-2015).

Cuando las historias de los cómics como "Sabrina" son adaptadas en la televisión o el cine, los fanáticos se convierten en los principales críticos del producto. ¿Sentiste temor de no superar sus expectativas? ¿Por qué?

Trato de no pensar mucho en eso, así funciona para mí. La gente siempre va a llenarte de ese tipo de comentarios, eso nubla el proceso. Al final del día, siempre voy a tratar de tener el mejor desempeño posible. Siempre haré lo mejor que pueda. Lo último en que quiero pensar es en las expectativas de los demás, la idea es poner en la mesa todo lo que tengo para ofrecer.



Al leer el guion, ¿te imaginaste toparte con una serie tan oscura? No es la Sabrina a la que estábamos acostumbrados [risas].

​¡Lo sé! Leí el guion y me di cuenta de que iba a ser una Sabrina totalmente diferente. Supe que sería una trama oscura porque me basé en ficciones similares como "Riverdale", pero si te soy sincera nunca imaginé que sería así. Conforme avanzan los capítulos, es cada vez más oscura y tenebrosa. La serie es, definitivamente, un show de terror, ese fue un factor que me emocionó bastante desde el primer día. Como dije antes, no era la idea que tenía de la serie, eso no estaba en mi mente. La trama se convirtió en una historia de horror y eso me impactó.

Luego de ver los episodios terminados en Netflix, ¿notaste grandes cambios en cuestiones de edición? En los efectos especiales, por ejemplo, para que la ficción se vea mucho más tenebrosa [exageradamente] de lo que se pensó.

Diría que en nuestro show funciona diferente. Hacemos bastantes cosas prácticas. Por ejemplo, las sillas que aparecen volando son cosas que realmente pasan mientras grabamos. Luego, obviamente, lo demás recae en los increíbles efectos especiales para tener el resultado esperado. Es genial poder comparar el antes y el después de la serie [con los efectos], ver el producto terminado es asombroso.



Cambiando un poco de tema, eres una figura bastante joven en la industria de Hollywood [19 años]. ¿Llevas alguna clase de actuación clásica/teatro clásico para complementar tu carrera?

No. En realidad crecí formando parte del elenco de "Mad Men" [2007-2015]. Crecí rodeada de aprendizaje de actores increíbles y eso, definitivamente, alimentó mi carrera. Diría que esa experiencia fue como ir a clases de actuación. En la actualidad, no estoy asistiendo a ese tipo de cursos. Me encanta la experiencia de poder aprender de otros, de hecho, trabajo con un 'coach' de actuación que me apoya y prepara para el proceso. Espero nunca dejar de aprender, la actuación significa todo para mí. Todos los días aprendo algo nuevo y esa es la parte más emocionante de este trabajo.



Lo decía porque hay actores que durante toda su vida se preparan de forma "clásica" y física. Hoy, con tanta tecnología a nuestro alrededor, terminan actuando delante de una pantalla verde. Es como si tuvieran que cambiar totalmente de mentalidad a un mundo diferente.

Oh, entiendo a lo que vas. Aunque no tengo nada en contra de actuar delante de una pantalla verde, no es algo que haga muy seguido. Para mí, es increíble tener alrededor diferentes posibilidades físicas para interactuar. [La otra mecánica] es un mundo totalmente diferente, el actuar y pretender que suceden cosas a tu alrededor cuando, en realidad, no hay nada.



Mencionaste tu participación en la serie "Mad Men", empezaste de muy pequeña. ¿Cómo fue crecer en esta industria? ¿Recuerdas alguna experiencia específica que cambió tu perspectiva de esta carrera?

Honestamente, crecer en una serie como esa ["Mad Men"] sirvió mucho para mi formación como actriz y persona. Conocí a tantas personas increíbles que me prepararon de diferentes formas para esta industria. Desde entender cómo funciona un set de rodaje hasta cómo moverte frente a las cámaras. Creo que esa experiencia me cambió como persona. No podría escoger una sola, ha sido un aprendizaje completo. Fue una parte grandísima de mi niñez.



¿Por qué dirías que un personaje como Sabrina es importante y necesario para televisión?

Ella es un ejemplo muy fuerte para las mujeres jóvenes. Es inteligente, se mantiene firme en sus creencias y una persona muy leal con los que la rodean. Tiene diversas cualidades que son bastante importantes de retratar en un personaje de la actualidad. Especialmente, lo digo porque la audiencia de la serie –en su mayoría– son chicas jóvenes. Recuerdo cuando tenía 13 años, quería interpretar a un personaje 'cool' y hoy lo logré. Sabrina es un personaje que reúne todo eso, las chicas se quieren disfrazar como ella en Halloween, es una persona buena, tiene buenas intenciones. Es, sin dudas, un modelo a seguir y eso es importante.

¿Llegaste a ver la primera versión de la serie ["Sabrina la bruja adolescente" / 1996-2003]? ¿Has tenido la oportunidad de conocer a la actriz que protagonizó la ficción [Melissa Joan Hart]?

No y tampoco he podido conocerla. Me encantaría poder hablar con ella, creo que está participando en una nueva serie de Netflix, sería genial que Melissa pudiera aparecer en uno de nuestros episodios.



¿Un 'crossover'?

​¡Exactamente! Lo confirmo en este momento [risas].