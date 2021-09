Conforme a los criterios de Saber más

Este 25 de septiembre Netflix lanzó Tudum, conferencia virtual donde mostró las últimas novedades de su plataforma. Y si bien el evento virtual es en papel para los fans, este también sirve para demostrar la prominencia de la plataforma de streaming en el entretenimiento actual, con la participación de actores famosos como Charlize Theron, Henry Cavill, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, entre otros.

Este pilar de Hollywood y frecuente triunfador en ceremonias como el Oscar y los Emmy difiere en mucho de sus humildes comienzos en 1997.

Origen humilde

Los orígenes de Netflix nacieron casi por casualidad, según reveló Marc Randolph en una entrevista con The Guardian. Él y su colega Reed Hastings solían compartir viajes en automóvil y utilizaban ese tiempo para discutir posibles ideas para empresas. Tras descartar propuestas como vender comida para mascotas, tablas de surf personalizadas e incluso shampoo, la conversación finalmente llegó al tema de videocintas.

Hay que recordar que en esos tiempos una vez que una película salía de las salas de cine solo había la opción de comprarla o rentarla, con empresas como Blockbuster dominando el segundo mercado. En ambos casos, el proceso requería que la persona fuera físicamente a adquirir el casete, por lo que Reed y Hastings se preguntaron: ¿hay una manera más fácil de hacerlo?

Es así que ambos fundaron Netflix el 29 de agosto de 1997 en la localidad de Scotts Valley, California, como un servicio de venta y alquiler de películas por correo. Este negocio era facilitado por la reciente introducción de los DVD, más fáciles y baratos de enviar que los VHS en usanza.

Comenzando con un catálogo de 925 títulos y 30 empleados, Netflix intentó abrirse un nicho en el competitivo mercado. Demostrando que algo estaban haciendo bien, Jeff Bezos ofreció comprarles la compañía en 1998 por US$16 millones, un intento de Amazon de expandir el negocio de videos del ahora gigante de las ventas online.

Netflix finalmente decidió dejar de vender DVD y concentrarse más en el alquiler. En septiembre de 1999, Netflix realizó una de las decisiones más importantes de su historia, al empezar a ofrecer un servicio de alquiler sin límites a cambio de una cuota mensual de US$15.95, una estrategia que mostraría ser la indicada, aunque no sin antes causar sufrimiento a sus fundadores.

Muestra de la página de Netflix en enero de 1997. (Imagen: Wayback Machine)

Cuando Blockbuster se rio de Netflix

Es una historia ya hecha famosa, pero vale la pena repetirla. En septiembre del 2000 Netflix había logrado 300 mil suscriptores, pero su popularidad no había llegado sin un precio y la compañía tenía una deuda de más de US$50 millones. Como manera de solucionar sus problemas financieros, Hastings y Randolph lograron agendar una cita con el CEO de Blockbuster, John Antioco, para ofrecerle el servicio por el mismo monto de sus deudas.

En vez de considerar la oferta, Antioco se rio de los ejecutivos, señalando que un negocio de ese tipo nunca iba a ser rentable. Randolph describió ese momento como uno de los más bajos de la compañía. “Viajas a Blockbuster, intentando vender el negocio, y se ríen de ti”.

Dicen que la mejor venganza es vivir bien, y Netflix pudo cumplirla. Después de más problemas financieros, la mayor adopción del DVD como formato de preferencia amplió el público del servicio. En 2003, seis años después de iniciada la empresa, la compañía por fin pudo reportar ganancias. Y las cosas solo mejorarían para la empresa. Mientras tanto, el modelo de negocio de Blockbuster fue poco a poco desapareciendo, tragado para el mercado digital, y para 2019 solo una tienda de la franquicia existe en el mundo en la localidad de Bend, Oregon.

TRANSICIÓN AL STREAMING

En enero de 2007 Netflix lanzó por primera vez su servicio de streaming. La idea la habían tenido años antes, pero las bajas velocidades del Internet impedían la difusión de este servicio.

No solo el internet mejoró, y a la medida que más gente adoptaba al servicio de streaming, aparatos como consolas de videojuegos, celulares y televisores inteligentes empezaron a incluir la opción de utilizar el servicio de streaming en su compañía.

Su alcance aumentó aún más en 2010, cuando Netflix tuvo su primera incursión fuera de los Estados Unidos al ofrecer su servicio en Canadá. Un año después, en el mes de septiembre, Netflix hizo su mayor expansión al llegar a 43 países de Latinoamérica.

Otro cambio importante ocurrió meses atrás, en marzo del mismo año, cuando Netflix adquirió la serie “House of Cards” como su primer contenido original. Esta estrategia continuó creciendo en los próximos años con shows como “Orange is the New Black”, “Stranger Things” y “The Witcher” para convertirse en uno de los principales atractivos de la plataforma de streaming.

"House Of Cards" fue la primera serie original de Netflix. (Foto: Netflix)

Esto pronto se presentaría como la decisión correcta, con la salida de otras plataformas de streaming en los próximos años como Hulu, Prime Video y más recientemente Disney+, HBO Max y Apple TV+. Ha sido tan importante la competencia por el mejor contenido exclusivo que solo en el 2020 Netflix invirtió US$11,8 mil millones en producciones alrededor del mundo y se espera que gaste otros US$17 mil millones en el 2021.

Por el momento Netflix se ha mantenido a la cabeza de la guerra del streaming y mantiene una base de 209 millones de suscriptores alrededor del mundo según cifras de julio de 2021. Pero sus rivales no están tan lejos, con Disney+ logrando 116 millones de suscriptores en tiempo récord, mientras que Prime Video ya anunció que logró 175 millones de subscriptores el pasado abril, mostrando que a pesar de su increíble crecimiento en sus dos décadas de existencia, Netflix no puede dormirse en sus laureles si no quiere sufrir la misma suerte de Blockbuster.

