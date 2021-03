Conforme a los criterios de Saber más

El nuevo tráiler de la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” ya circula entre nosotros y son nuevas las revelaciones que se han hecho en este avance sobre lo que se viene en esta esperada secuela de la serie biográfica del cantante.

La historia de “Luis Miguel: la serie 2” abarcará la vida del ’Sol de México’ desde 1992 hasta 2009 aproximadamente. Años en los que el cantante hizo su famoso dueto con Frank Sinatra, sufrió la muerte de su mánager Hugo López, se reconcilió con su hija Michelle Salas, vivió la separación de su hermano Alejandro, entre otros hechos que marcaron su personalidad y futuro personal y profesional.

En el tráiler, vemos muchos de estos momentos y son los que a continuación nombraremos y compararemos con la realidad. ¿Estás listo?





Dúo con Frank Sinatra

-Ficción-

El tráiler de esta segunda temporada nos muestra rápidamente en tres pequeños cortes de imagen, la emoción que sintió el cantante al enterarse por boca de su mánager que haría un dueto con Frank Sinatra.

“Dicen que eres un gran cantante”, le dice ‘La Voz’ a Luis Miguel, en una reunión de ambos en Nueva York. A lo que el ‘Sol de México’ responde: “Lo intento”. Más adelante, uno de sus mánager le dice a nuestro protagonista que será “el primer cantante mexicano en cantar en ese “foro”, en alusión a la presentación del astro mexicano en el cumpleaños número 80 de Frank Sinatra, en el Auditorio Shrine en Los Ángeles, California, en 1995.

-Realidad-

En 1994, en una entrevista concedida a medios chilenos, Luis Miguel dijo sobre “Come Fly With me”, el tema que cantó a dueto con Sinatra como parte de su disco “Duets II”: “Yo supe de Fran Sinatra desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de conocer todos sus discos porque me impresionaba su voz. Me impresionaba el gran talento que tenía, el magnetismo que tenía...y el hecho de poder participar con él ahora pues es una experiencia increíble, no puedo decir otra cosa”, reveló.

“Duets II” salió al mercado en noviembre de 1994. Al año siguiente, el 25 de febrero de 1995, Sinatra ofreció el que sería su último concierto en el Desert Springs Resort and Spa del hotel Marriott, de Los Ángeles con motivo de su 80 cumpleaños. Fue una fiesta privada a la que asistieron celebridades como Bono, Whoopi Goldberg, Sharon Stone, Robert De Niro, Tom Selleck, y Little Richard, entre otros, con Luis Miguel como el único hispano invitado.

Luis Miguel cantó el mencionado “Come Fly With me”. “Fue un sueño hecho realidad. Feliz cumpleaños Frank y muchas gracias”, dijo el mexicano antes de comenzar su presentación.





(Izquierda) Luis Miguel (Diego Boneta) y "Frank Sinatra" en la serie. (Derecha) El cantante con “La voz” en la vida real.





El tinnutus

-Ficción-

Aparentemente sucedió durante un show en vivo. Una falla técnica hizo que Luis Miguel sintiera un fuerte ruido en el oído que lo llevó a retorcerse del dolor. Segundos después escucharemos decir a uno de sus mánagers: “Si algo sale mal su carrera se puede ir a la mierda”.

En otro momento, veremos lo difícil que será para Luis Miguel grabar un tema o cantar debido a la enfermedad.

-Realidad-

“Tuve algunos problemas pero esas ya son parte del pasado. Estamos ya en otra etapa. Tuve que hacer un poco de tiempo, alejarme un poco del disco, de mi carrera pero era una cuestión necesaria. Ya pasé por esa etapa y no quisiera recordarla”, comentó Luis Miguel en una entrevista al canal TN (Todo Noticias) de Argentina en 2015, tratando de evitar el tema. Sin embargo, ante la insistencia de la entrevistadora añadió:

“Era una situación que se fue desarrollando que de repente, después de tantos años en los escenarios, con tantos decibeles de música, tanto nivel de volumen que hemos llevado en más de 30 años, es natural que haya algún tipo de reacción en tu cuerpo y por eso tuve que hacer lo que tenía que hacer”.

Cabe destacar que esta molestia fue una constante durante los últimos años de carrera de Luis Miguel. Así, ya no era raro ver al astro mexicano quejarse constantemente del sonido durante sus conciertos en vivo.

En 2019, el cantante protagonizó un lamentable incidente con su ingeniero de sonido en pleno concierto en Panamá. Llevado por el enojo y la sensación de que estaba oyéndose mal durante el show, Luis Miguel terminó por lanzarle el micrófono al mencionado sonidista.

En 2018, en medio del auge de la primera temporada de la serie de Luis Miguel, la escritora mexicana, Claudia de Icaza, autora de la biografía no autorizada del cantante dijo a la revista TvNovelas sobre esta enfermedad: “Le queda poco tiempo de carrera, porque tiene un problema muy severo en el oído, se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida. Tiene una voz extraordinaria, pero ha comenzado a tener mala afinación”.

La muerte de su mánager Hugo López

-Ficción-

El avance aborda también la muerte de Hugo López, el mánager de Luis Miguel. El tráiler nos muestra solo un pequeño extracto de esta trama desde el punto de vista de quienes quisieron aprovechar su estado de enfermedad. “El viejo está enfermo, es una buena oportunidad”, se le escucha decir a uno de los hombres del entorno del cantante.

-Realidad-

Hugo López murió el 30 de noviembre de 1993, a los 51 años, víctima de un cáncer al colon terminal que padeció durante ocho meses, y que le ocultó a Luis Miguel hasta el final.

En una entrevista concedida a Teleshow, Lucía Miranda, la viuda de López declaró: ”A principios de 1993 mi marido se enteró de que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad... 14 días antes de su muerte. Ese día no me lo olvido más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: “Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…”. Y le hablaba, y le decía… Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole “Sí, Hugo, sí, sí…”.

Sobre la posterior reacción de Luis Miguel ese día en el hospital, Lucía lo describió así: “No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: “¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”.





Reconciliación con su hija Michelle Salas

-Ficción-

Uno de los temas más polémicos alrededor de la vida del cantante ha sido el supuesto desentendimiento de su hija Michelle Salas. En el tráiler vemos a Hugo López preguntándole al cantante: ¿Y tu hija? ¿Sabes algo?

Segundos después, vemos a Michelle (Macarena Achaga) preguntándole a su padre porqué no la vio durante once años.

-Realidad-

Fue aproximadamente entre el 2008 y 2009 que unas fotos difundidas en redes sociales daban cuenta de la aparente reconciliación de Luis Miguel con su hija Michelle. A ambos se les comenzó a ver juntos paseando en bote o en viajes en grupo al lado de amigos del cantante.

Según el diario La Nación de Argentina en su edición del 6 de diciembre de 2019, en 2007, Luis Miguel en medio del nacimiento de su hijo Miguel, decidió acercarse a su hija. Dos años antes, a través de la revista Quién, Michelle le pidió a su padre: “... No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones”. El acercamiento de Luis Miguel incluiría primero que nada, la gestión de una prueba de ADN.

Años después, cuando se le preguntaba a la también modelo sobre la serie biográfica de su padre, esta decía sentirse orgullosa del cantante.

“Estoy muy contenta y estoy muy orgullosa. Yo no tengo nada que ver con la serie, yo admiro muchísimo a todo el talento que está involucrado en la serie. Admiro muchísimo a mi papá, a su historia y estoy muy contenta que él haya querido hacer esto.

Actualmente, se dice que la relación entre Luis MIguel y Michelle no de las mejores y que existiría un distanciamiento pero ni Michelle y menos el cantante, se han pronunciado al respecto.

Despido de su mánager Alejandro Asensi

-Ficción-

En esta segunda temporada, otro personaje clave en la vida del cantante será Alejandro Asensi, si bien no hay escena específica que demuestre su trama, la presencia del nuevo mánager de Luis Miguel está por todos lados.

-Realidad-

Español de nacimiento, la familia de Asensi y de Luis Miguel se conocieron desde niños. En 1995, tras la muerte de Hugo López, el primero se convierte en mánager y en mano derecha del cantante. Con Alejandro a cargo de su carrera, el ‘Sol de México’ consiguió por ejemplo, “renegociar las tarifas de sus presentaciones en vivo de 150 mil dólares hasta 450 mil”, según refiere el portal Quién en su edición del 18 de diciembre de 2008. Esta buena relación se rompería este mismo año en medio de la reconciliación de Michelle Salas con su padre.

Cuando supo la noticia (y a través de una revista) Luis Miguel volvió a cortar relación con su hija, al tiempo que despidió a su manager. Aún así, este nuevo distanciamiento no duró mucho. El vínculo entre ambos ya no era el mismo: estaba recompuesto. Y con el tiempo, padre e hija se reconciliaron.

“El reencuentro entre ambos se dio en 2008, y a partir de ahí la relación fue otra. Incluso se vio a Salas viviendo con su padre y su familia en su casa de Los Ángeles. Pero la calma duró poco. La joven de 19 años se enamoró de Alejandro Asensi, el representante de su padre, quien era 20 años mayor que ella”, escribió La Nación de Argentina en 2019.

“Al enterarse de esto (y a través de una revista) Luis Miguel volvió a cortar relación con su hija, al tiempo que despidió a su manager. Aún así, este nuevo distanciamiento no duró mucho. El vínculo entre ambos ya no era el mismo: estaba recompuesto. Y con el tiempo, padre e hija se reconciliaron”, añadió.

El distanciamiento con Sergio

-Ficción-

Otro de los puntos más cuestionables en la vida de Luis Miguel es la relación con su hermano menor Sergio. El tráiler de la serie le dedica varios momentos a esta trama. Por ejemplo, la tía española del cantante anunciando que se lleva a Sergio a Madrid.

“¿Qué quieres, dinero? le pregunta el cantante a la mujer que responde: ”Eso tampoco estaría de más”. Luego el cantante le dice que ni piense que ellos, en alusión a su tío Vicente Gallegos, harán los mismo que le hicieron a él a Sergio. Aquí, la serie duplicará la conocida presentación del hermano menor de los Gallego Basteri en un programa español.

“¡Tienes que sacar a Sergio de ahí!”, le pide Alex (Juanpa Zurita) a Luis Miguel (Diego Boneta) en la última escena del tráiler.

-Realidad-

Tras la repentina desaparición de Marcela Basteri, el paradero de Sergio se tornó inestable. Vivió un tiempo con sus hermanos, luego con su padre y las parejas de este así como con sus abuelos paternos en España. Años después, con la muerte de Luis Rey, fue su tío Vicente Gallegos, el que al parecer se hizo cargo del menor.

Durante esos años, Vicente Gallego comenzó una guerra mediática contra Luis Miguel acusándole de descuidar el mantenimiento de Sergio. Asimismo, se convirtió en representante del niño y lo hizo debutar como cantante en el programa de la tarde “Pasa la vida”, que conducía y dirigía María Teresa Campos en TVE.

En una entrevista con Patty Chapoy, el doctor Octavio Foncerrada, cercano a la familia de Luis Miguel y quien se hizo cargo de Sergio en su adolescencia, declaró que ante al muerte de Hugo, tío del cantante, este viajó a España por el niño.

“Sí, me gustaría mucho hacerme cargo del niño pero para vivir en Boston, alejados de México, para que no fuera el ‘hermano de’. La vacaciones eran la mitad con sus hermanos y la mitad en Guadalajara donde tengo hermanos que tienen hijos de la edad de él”, relató.

En esa misma charla, el ‘Doc’ como también se le conoce a Foncerrada, reveló también que Luis Miguel tenía planeado enviarlo a estudiar a Sergio la carrera de leyes en Inglaterra con la idea que trabaje con él en el futuro. Sin embargo, la relación de los hermanos se quebraría y desembocaría en el distanciamiento de ambos.





¿Qué pasó con Marcela?

-Ficción-

Dejamos para el final la trama que en la primera temporada quedó inconclusa y abierta para ser resuelta en esta secuela. Se trata de la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

Para quienes no recuerdan, el último capítulo de la primera temporada de la serie nos muestra a Luis Miguel junto a un moribundo Luis Rey: “Si tienes algo de amor por mí, te ruego que me digas en dónde está (Marcela)”, le dice el intérprete a su padre, quien le responde: “Tú ya sabes en dónde está”, para segundos después morir dejando al cantante en un profundo estado de desesperación y rabia.

Pero ahí no queda todo. Tras la muerte de Rey, Luis Miguel le dice a Hugo López: “Me volvió a decir mentiras. ¡Es un hijo de puta!”, obteniendo de este algo en lo que ya no creía podría suceder. “No todo está perdido. Que según la investigación que hizo la agencia israelí El Mossad, encontraron a Marcela Basteri.

El avance nos muestra la continuación directa de este momento. “Yo sé que tú sabes dónde está mi mamá. ¿Dónde está mi mamá?”, le reclamará una y otra vez Luis Miguel a su tío Vicente tomándolo del cuello. A lo que este le responde” ”¡No fui yo! ¡No fui yo!”.

-Realidad-

De lo ocurrido con Marcela Basteri hay varias teorías. Pero la más creíble, ya que fue de quien tomó información la serie es la que dio Javier León Herrera, autor de la biografía autorizada de Luis Miguel.

“En su momento ya lo conté, en la serie se está viendo. También en mi nuevo libro lo cuento con más detalle. Más que un misterio, para mí, es el momento cumbre del dolor de un ser humano. Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales”, declaró el escritor a Infobae en 2018.





PUEDE INTERESARTE

“Luis Miguel: la serie 2”: nuevas imágenes de Boneta como el cantante y últimos datos de la nueva temporada

“Luis Miguel, la serie”: revelan nuevas imágenes de la segunda temporada

“Luis Miguel: la serie” estrena segunda temporada en abril: estos misterios quedaron pendientes de resolver