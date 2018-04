Netflix sabe que haces maratón con tus mascotas

La televisión de streaming no solo es disfrutada por humanos, esto según el popular servicio Netflix, que inició la semana con la publicación de un estudio en el que indica que un 73% de usuarios poseedores de mascota acepta haber visto el servicio junto a su compañero animal.

El estudio, para el que Netflix consultó a 50.000 usuarios del servicio en 27 países, entre ellos Perú; indica también que el 33% de usuarios con mascota siempre está junto a su amigo de cuatro patas cada vez que prende el televisor. En Perú, el 59% de encuestados indica que su mascota es el "mejor compañero para maratonear".

Netflix: datos sobre los usuarios y sus mascotas. difusión

"Aceptémoslo, ver una serie con otra persona puede tener algunas desventajas: corres el riesgo de que te spoileen o te engañen. Las mascotas, en cambio, no acaparan el control remoto ni juzgan tus gustos de entretenimiento (bueno, quizá a veces) y son los compañeros perfectos para acurrucarse (42% de los miembros de Netflix ha buscado consuelo con sus amigos peludos durante una escena triste o de terror) y hasta para hablar (19% ha conversado con sus mascotas sobre la serie o película que están viendo). Por eso el 86% de los peruanos ve Netflix con su mascota por la compañía", indica la comunicación oficial.

El servicio también menciona que el 25% de encuestados se ha movido de su posición original para que su mascota esté más cómoda y que el 12% incluso ha dejado de ver una serie porque a su mascota no le gustó.

Netflix también indica que los que tienen perros tienden a seleccionar dramas como "Narcos" y "Daredevil" y los que tienen gatos eligen "Black Mirror" y "Star Trek: Discovery". En cambio, los que tienen aves prefieren "Orange is the New Black".