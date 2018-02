Netflix: las 10 series favoritas de los peruanos para 'maratones'

La forma en que consumimos actualmente nuestras series y películas favoritas ha cambiado con la tecnología. La existencia de plataformas como Netflix así lo demuestra y a diferencia de anteriores años en el que debíamos esperar una o más semanas para ver la continuación de un nuevo capítulo, hoy podemos elegir lo que queremos ver y hacer maratones interminables una y otra vez.

Es precisamente Netflix la que a través de un reciente estudio revela una lista con los diez títulos de series con los que comenzamos a maratonear los peruanos vía streaming.

Con un video que viene difundiendo desde hace unos días llamado: "¿Recuerdas tu primera vez maratoneando en Netflix?", la empresa estadounidense presenta una recopilación que apela al doble sentido, de un conjunto de programas con los que hicimos nuestra primera maratón.

"Si eres como nosotros lo más probable es que hayas tenido tu primera maratón a los 12 días de unirte a Netflix y duró 3 días...", se puede leer en la promoción que difunde actualmente la compañía de streaming en su cuenta de YouTube.

Los resultados varían según cada país pues estos dependerán de los gustos y costumbres de cada lugar. En el caso del Perú, el top 10 de primeras maratones queda conformado de la siguiente manera:

1. "The Walking Dead"

1. "Stranger Things"

3. "Narcos"

4. "Breaking Bad"

5. "13 Reasons Why"

6. "Fuller House"

7. "Vikingos"

8. "Grey’s Anatomy"

9. "Orange is the New Black"

10. "The Flash"

El análisis, indicó Netflix, se enfocó en miembros que se integraron a la plataforma en los últimos cinco años. Todas las series de televisión fueron incluidas excepto el contenido infantil y familiar y las temporadas que tienen menos de cinco episodios.