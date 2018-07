Las series españolas tienen buenos guiones y grandes actuaciones por eso están destacando entre el catálogo de Netflix. Ver series online gratis es una gran noticia para los seguidores de esta industria. Se puede hacer de manera legal y sin restricciones.



La plataforma de streaming Netflix ofrece miles de títulos de series que se pueden ver gratis online y a continuación, te contamos cuales son las 10 mejores series españolas disponibles para los usuarios que se encuentran en España.

1."Las chicas del cable"

Serie ambientada en Madrid en los años veinte. La empresa nacional de teléfonos abre su sede central en el corazón de la ciudad y pronto se forman interminables colas para ser la nueva "chica del cable" en el único lugar que representa el progreso y la modernidad para las mujeres de la época.

EN VIDEO: Tráiler de "Las chicas del cable", tercera temporada. (Fuente: Netflix)

2. "La casa de Papel"

Ocho ladrones toman rehenes y se resguardan en la Fábrica Nacional de Moneda de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan.



Tráiler de la segunda temporada de "La casa de papel". (Fuente: YouTube)

3. "Vis a vis"

Un policía encubierto del pasado de Fabio y un sospechoso del caso de la adolescente desaparecida entran a la cárcel. Encarna le lleva las cenizas del Egipcio a su madre.



Vis a vis - tráiler del séptimo episodio de la tercera temporada.

4."Merlí"

Un profesor de filosofía no convencional de la escuela secundaria molesta a algunos padres y personal, evoca a otros e inspira a todos sus alumnos, incluido su hijo homosexual.

5. "El barco"

Cuarenta jóvenes miembros de la tripulación viajan en una nave de entrenamiento por la aventura de su vida, especialmente cuando una tormenta los deja perdidos en el mar.



6. "El internado"

Dos hermanos gallegos cuyos padres desaparecieron en el mar ingresan en el internado Laguna Negra bajo la custodia del director y pronto empezarán sucesos misteriosos y macabras muertes.

7. "Gran Hotel"

En España, en 1905, un hombre consigue trabajo como camarero en el "Gran Hotel" para investigar la extraña desaparición de su hermana. Lo que desconoce es que en su camino está a punto de cruzarse con su gran amor.



8. "Mar de plástico"

Un policía investiga el asesinato de una joven en un pueblo del sur de España, donde la tensión racial entro los trabajadores de sus invernaderos está a flor de piel.

9. "Velvet"

En España de 1950, el heredero de una casa de modas enamora a una hermosa modista que trabaja en la compañía, a pesar de la desaprobación de su familia.

10. "El ministerio del tiempo"

Tres agentes de distintas épocas trabajan en una institución secreta que protege el pasado de España contra intrusos que viajan en el tiempo para manipular la historia.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS los contenidos de Netflix?

Aunque no lo creas, realmente puede accederse a los contenidos originales de la compañía de forma gratuita, sin ninguna trampa por medio, con mecanismos ofrecidos o permitidos por la misma compañía para que te suscribas con el tiempo.

1. EL MES GRATIS

Desde su masificación, Netflix ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

El método más popular para ver Netflix GRATIS es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.