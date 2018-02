Netflix: las series y películas que llegaron esta semana

Ciencia ficción, romance y documentales llegan esta semana a la plataforma Netflix, el servicio de TV por internet más usado del mundo. Una de las novedades es la comedia romántica de viajes en el tiempo "When We First Met" ("Cuando nos conocimos").

"Noah pasa una primera noche perfecta con Avery (Alexandra Daddario), la chica de sus sueños, pero es enviado a la 'friend zone'. Él pasa los siguientes tres años preguntándose qué salió mal, hasta que recibe la inesperada oportunidad de viajar en el tiempo y alterar esa noche —y su destino— una y otra vez", indica la descripción oficial de la película.

Netflix también lanza "Sharknado 5: Aletamiento global", la más reciente entrega de la franquicia de comedia absurda donde tornados de tiburones causan estragos. En esta ocasión, la amenaza se vuelve global y el héroe Fin (Ian Ziering) viaja por el mundo para eliminar a los escualos.

Por el lado de la comedia stand up, el servicio lanzó estos días "Fred Armisen: Standup for Drummers", donde el conocido actor de Saturday Night Live hace reír, pero también intenta demostrar sus habilidades como baterista.

Tampoco podían faltar en Netflix las historias documentales, como es el caso de "Seeing Allred", que sigue la vida de la activista por los derechos de la mujer Gloria Allred, cuya lucha en estos tiempos cobra más relevancia que nunca.