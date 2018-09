Netflix: nuevas series y películas en estreno para el fin de semana | FOTOS

Netflix renueva esta semana su catálogo de series y películas. Si no está en tus planes salir de casa y lo que quieres es disfrutar de buenos títulos desde la comodidad de tu sillón, en esta nota encontrarás todos los estrenos de la plataforma de streaming.



Uno de los estrenos de esta semana es la tercera temporada de la serie cómica "The Good Place". En esta nueva temporada, volvemos a encontrar todos los ingredientes que la han convertido es el programa favorito de muchos.

En cuanto a películas, esta semana se estrenó "Hold the Dark". Esta cinta cuenta la historia del naturalista retirado y experto en lobos Russell Core (Jeffrey Wright), quien viaja a un remoto pueblo en el norte de Alaska tras las súplicas de Medora Slone (Riley Keough), una madre que perdió a su hijo.

Mientras Core intenta ayudarla a rastrear a los lobos que le quitaron la vida al niño, entre ambas almas solitarias comienza a nacer un vínculo tan extraño como peligroso.

El reality "Jack Whitehall: Travels With My Father" estrenó su segunda temporada. Este programa protagonizado por el famoso actor estadounidense y su padre muestra cómo ambos disfrutan de ciudades que no conocen para aprender a conocerse mejor.

El año pasado, Jack quiso cumplir el sueño de tomarse un año sabático y se embarcó con su padre Michael en una odisea al sureste asiático de la que lograron sobrevivir. Este año, el destino es Europa, y el más grande toma las riendas. Spoiler: siguen sin ponerse de acuerdo.

Otro reality pero esta vez mexicano se estrenó esta semana: "Made in Mexico". Esta producción original de Netflix muestra la vida ostentosa de las familias más famosas de la Ciudad de México que pugnan por alcanzar un lugar en el Olimpo del orden social.

El programa está producido por Love Productions USA e incluye a Richard McKerrow, Kevin Bartel y a Brandon Panaligan como productores ejecutivos, y a Lauren Volonakis y Matthew Moul como coproductores ejecutivos.

En la galería que abre este artículo muestra las otras películas, series y documentales que son los nuevos estrenos en Netflix.