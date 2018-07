Netflix: todas las series y películas que faltan por estrenarse en julio

Uno de los estrenos más esperados por los amantes de las series es "Orange is the New Black". La nueva temporada de la producción original de Netflix se estrena el próximo 27 de julio.

En la sexta temporada de "Orange is the New Black", se seguirá contando los dramas de las internas de Litchfield. Ahora, tendrán que enfrentarse a nuevas villanas y policías en una penitenciaría de máxima seguridad.

Traíler de "Orange is the New Black" (Video: Netflix)

Otro de los estrenos de series originales de Netlix es la serie de hechicería "La peor bruja". Esta producción relata las aventuras de una niña que se entera sin querer que tiene poderes mágicos y va a una escuela para aprender a manejarlos. Sin embargo, sus habilidades motrices no son las mejores y siempre termina realizando una gran explosión con sus hechizos.

Una de las películas que se estrena en julio en Netflix es "Pixels". Esta cinta cuenta la historia de dos jóvenes Sam Brenner y Will Cooper que se inscriben al campeonato mundial de videojuegos Arcade. Se expondrán las aventuras que tendrán para ganarlo.

"The End of the Tour" es otra de las películas que renueva el catálogo de Netflix. Este filme independiente se centra en la historia de la entrevista de cinco días entre el reportero de la revista Rolling Stone David Lipsky (Jesse Eisenberg) y el aclamado novelista David Foster Wallace (Jason Segel), que se dio justo después de que se publicara la novela revolucionaria de Wallace en 1996: "La broma infinita".



Conoce más estrenos de series y películas en Netflix para julio del 2018 en la galería que abre este artículo.