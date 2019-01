Netflix: todas las películas y series que abandonan la plataforma en febrero

El mes de febrero tendrá grandes estrenos en la plataforma de Netflix, sin embargo, otras ficciones saldrán de este servicio de streaming. Las clásicas películas "The Truman Show", "What Doesn't Kill You" y "Touch of Evil" son algunas cintas que ya no están en este mes.



Una de las series animadas que se retirará en febrero es "Las chicas superpoderosas". Este dibujo animado cuenta la historia de tres niñas que fueron creadas por su padre y que por error nacieron con poderes sobrenaturales.

"Ashley Madison: Sex, Lies and Cyber Attacks", "Autómata", "Blood", "Catch Me If You Can" son algunas de las películas que solo estarán disponibles en Netflix hasta febrero.



Uno de los clásicos del cine "The Truman Show" también será retirado. Esta cinta de Peter Wier, protagonizado por Jim Carrey, cuenta la historia de joven que vive en un pueblo cerca de la playa que lentamente descubre que él es el tema de un programa de televisión de 24 horas.



Varias películas navideñas saldrán en febrero del catálogo de Netflix, así que aun tienes unos días para disfrutar de esas cintas. "Dear Santa", "Holiday Baggage" y "Holiday Engagement" son algunas de ellas.

En la galería que abre esta nota podrás conocer todas las series y películas que se retiran de Netflix en febrero. Aprovecha en verlas.