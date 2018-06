Netflix: las series y películas que abandonan el servicio en julio en EE.UU.

Todos los meses ingresan nuevas series y películas a Netflix, pero no todo es felicidad, ya que algunos títulos también son retirados. "Alicia a través del espejo" es uno de los filmes que solo se queda hasta julio en Estados Unidos.



La lista con todos los detalles de las series y películas que se irán de Netflix es la siguiente:



"Alive"

"Along Came Polly"

"An Honest Liar"

"Beerfest"

"Before Midnight"

"Bring It On" 1,2,3,4 y5

"Cocktail"

"Extremely Loud and Incredibly Close"

"Lethal Weapon" 1,2,3 y 4

"Little Women"

"Michael Clayton"

"Midnight in Paris"

"Mixed Signals"

"More Than a Game"

"Pandemic"

"Piglet's Big Movie"

"Rugrats Go Wild"

"Scary Movie"

"Scream 3"

"Terminator 3: Rise of the Machines"

"The Art of War"

"Tropic Thunder"

"V for Vendetta"

"Breakfast at Tiffany's"

"Alpha & Omega: Journey to Bear Kingdom"

"Real Husbands of Hollywood: Seasons 1-5"

"Ratchet and Clank"

"Serena"

"Alice Through the Looking Glass"

"Wild Hogs"

"Convergence"

"Lockup: State Prisons: Collection"

"Small Is Beautiful: A Tiny House Documentary"

"Changeling"

"Wanted"

"The Den"

"A Cinderella Story"

"Hurricane of Fun: The Making of Wet Hot"

"Swing State"

Si quieres saber cuales son las series que ingresarán a nivel mundial a Netflix, puedes revisar esta galería.