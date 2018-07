Netflix prepara series y películas de los cómics de Mark Millar

Netflix anunció su primera serie de películas y series basadas en las historias de Mark Millar. "El legado de Júpiter" y "Empress" son algunos de los títulos que estarán pronto disponibles en la plataforma de streaming.

Netflix adquirió la empresa de Millar, Millarworld, el año pasado y desde entonces ha estado desarrollando proyectos con Mark y Lucy Millar, incluyendo "The Magic Order", que ha sido publicado como el primer cómic de Netflix y fue la franquicia de cómics más vendida en casi 20 años.

Dijo Millar, "Mi esposa Lucy y yo llevamos once meses en nuestros trabajos en Netflix y es todo lo que esperábamos con el poder de diez. Ver una película basada en tu trabajo cada dos años es increíblemente emocionante, pero verlos a todos sucediendo a la vez de esta manera y con talento high-end, está fuera de escala".



"Estos son escritores y directores en los que he estado enviando fan mail en los últimos dieciocho meses, por lo que trabajar con ellos es enormemente emocionante. Este es realmente el mejor entorno creativo en el que he trabajado. No veo la hora de prender mi computadora todas las mañanas ", agregó.



Series originales que se producirán, incluyen:



"Jupiter´s Legacy"

Épica multigeneracional de superhéroes estadounidenses, "Jupiter's Legacy" sigue a la primera generación de superhéroes del mundo que recibieron sus poderes en la década de 1930. En la actualidad son de la venerable guardia mayor, pero sus hijos superpoderosos luchan por estar a la altura de las hazañas legendarias de sus padres.

Steven S. DeKnight (Marvel's Daredevil, Spartacus, Buffy the Vampire Slayer), que recientemente firmó un acuerdo global con Netflix, servirá como showrunner y productor ejecutivo, con Lorenzo di Bonaventura y Dan McDermott como productores ejecutivos de la serie. DeKnight también dirigirá el primer episodio.

"Jupiter´s Legacy" de Mark Millar (Foto: Difusión)

"American Jesus"

Serie bilingüe (español / inglés) "American Jesus" sigue a un niño de doce años que de repente descubre que ha regresado como Jesucristo. Él puede convertir el agua en vino, hacer que los minusválidos caminen y, quizás, incluso resucitar a los muertos. ¿Cómo lidiará con el destino para liderar el mundo en un conflicto que se desarrolla durante miles de años?

Everardo Gout (Marvel's Luke Cage, Sacred Lies, Mars, Banshee, Aqui En La Tierra) y Leopoldo Gout (Molly's Game, Instinct) actuarán como co-showrunners y productores ejecutivos en la serie. Everardo Gout también dirigirá.

"American Jesus " de Mark Millar (Foto: Difusión)

"Empress"

La reina Emporia está casada con (literalmente) el peor dictador de la galaxia, el rey Morax. Después de escapar de su palacio con sus hijos, Emporia y su familia deben esconderse de Morax y su ejército a toda costa, incluso si se necesita teletransportarse de planeta en planeta para evitarlos.

La escritora Lindsey Beer (Kingkiller Chronicle y la próxima Sierra Burgess es perdedora de Netflix y Wizards of Once para DreamWorks Animation) está adaptando el cómic a un largometraje, con Joe Roth y Jeff Kirschenbaum (El viaje de Doctor Dolittle, Maléfica). para producir.

"Huck"

En una tranquila ciudad costera, Huck usa sus dones especiales para hacer una buena acción todos los días. Sus vecinos le regresan los favores al mantener sus habilidades en secreto. Pero cuando un recién llegado alerta a los medios y se desata una tormenta de fuego que envía a Huck a una aventura que cambiará todo.



Ted Melfi (Hidden Figures, St. Vincent) está adaptando el cómic a una película, con Neal Moritz listo para producir.

"Sharkey The Bounty Hunter"

Ubicado en un universo nuevo brillante de ciencia ficción, Sharkey es un cazarrecompensas de cuello azul que rastrea a los delincuentes de toda la galaxia en camión de helados convertida en nave de cohetes. Ayudado e instigado por su compañero de diez años, que está fuera de la mayor recompensa de su carrera.

Sharkey the Bounty Hunter será adaptado y publicado como cómic de Millarworld/Netflix el próximo año y el escritor Michael Bacall (Scott Pilgrim vs. the World, 21 Jump Street) está escribiendo el guión de la película.