Netflix presenta el primer tráiler de "The Dark Crystal: Age of Resistance"

Netflix estrenó el prime adelanto de "The Dark Crystal: Age of Resistance". Las primeras imágenes muestran un aspecto que viene gustando a todos los fanáticos de la película original de los años ochenta.

Se estima que el estreno del programa será todo un acontecimiento entre los fanáticos de las series. El uso de marionetas, animatronic y efectos visuales tradicionales serán algunos de los recursos que usarán en la producción de Netflix.

"The Dark Crystal: Age of Resistance" contará con 10 episodios de una hora en su primera temporada. Netflix no escatimó en gastos y contrató un gran reparto para las voces de los personajes en su versión original.

Elenco de "The Dark Crystal: Age of Resistance": Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Helena Bonham Carter, Natalie Dormer, Eddie Izzard, Theo James, Toby Jones, Shazad Latif, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong y Alicia Vikander. Así como Harvey Fierstein, Mark Hamill, Ralph Ineson, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Ólafur Darri Ólafsson, Simon Pegg y Andy Samberg.

La serie "The Dark Crystal: Age of Resistance" se estrenará de manera exclusiva en Netflix el próximo 30 de agosto.