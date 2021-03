Conforme a los criterios de Saber más

El mundo de la comedia es ampliamente conocido por su poder casi catártico donde comediantes exploran desde las situaciones más cotidianas hasta problemáticas globales que pueden resultar complejas. Todo a través de las bromas, la risa y la exageración. En estos días, que nos toca reconocer las luchas por las que pasamos las mujeres, también queremos reconocer a aquellas comediantes que exploran un universo de posibilidades a través del humor. Por eso, presentamos 10 producciones disponibles en Netflix donde las mujeres llevan la batuta en shows de stand up comedy.

Generalmente cuando hablamos de la comedia reconocemos nombres como Chris Rock, Ken Jeong, Dave Chappelle y Ricky Gervais. Pero, como en todos los espacios, las mujeres los han conquistado y también reconocemos a artistas como Wanda Sykes, Amy Schumer, Aly Wong y Tiffany Haddish. Aquí te presentamos una selección donde mujeres de todo el mundo hablan de las relaciones sentimentales y sexuales, del feminismo, de la familia y sus dificultades en el mundo del entretenimiento, entre otros temas.

“Sarah Silverman. A Speck of Dust” (2017)

Silverman es conocida por su humor ácido, lleno de sarcasmo e ironías. Este espectáculo no es la excepción. La comediante habla de los estereotipos a los que se enfrenta como judía y mujer, su experiencias sexuales, su “traumática” sesión de depilación láser, el interés que tiene por las ardillas y del verano en que casi muere.

Puedes verla aquí.

Sarah Silverman, conocida también como Big S, es una comediante, actriz y escritora estadounidense de origen judío. (Foto: Netflix)

“Malena Pichot: Estupidez compleja” (2018)

En este monólogo la actriz y escritora argentina combina el humor, el feminismo y las conversaciones en bares que cualquiera, en un mundo pre pandemia, podría haber tenido. Con gran acidez, nos introduce al término “estupidez compleja” que es cuando alguien te da un argumento estúpido y casi puedes sentir que se te apagan algunas conexiones neuronales. De activismo, la despenalización del aborto y las citas con chicos.

Puedes verla aquí.

“Garfunkel and Oates: Trying to Be Special” (2016)

Las protagonistas de esta producción son Riki Lindhome y Kate Micucci, que forman el dúo musical cómico Garfunkel and Oates. Juntas nos presentan un show para juntar los fondos necesarios y poder hacer un especial de comedia. A través de la música nos hablan de la amistad que las une, de las mujeres embarazadas, las conversaciones incómodas con gente que no reconocemos y de la dificultad de terminar una relación y no saber cómo hacerlo.

Puedes verla aquí.

El dúo de comediantes aprovecha la música para burlarse y hablar irónicamente de diversos temas. (Foto: Netflix)

“Las comediantes” (2019)

“Cuando cuatro de las mujeres más ingeniosas de la India se suben al escenario, nada está prohibido” adelanta la plataforma de Netflix. Y sí que lo cumplen. Prashati Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi y Niveditha Prakasam invitan al público a reír a partir de sus reflexiones sobre la vida como mujer independiente en Bombay, los vegetarianos, el uso del reloj monitor de actividad y sobre los estereotipos del cine como fuente de educación sexual.

Puedes verla aquí.

Desde la India se presenta a cuatro comediantes que exploran sus historias y tradiciones desde la risa. (Foto: Netflix)

“Tiffany Haddish. She ready, from the hood to Hollywood” (2017)

Haddish es una de las actrices más conocidas que incluiremos en esta lista. Ha participado en películas como “Keanu”, “Nobody’s Fool” y “Girls Trip”, donde compartió el rol protagónico con Regina Hall, Queen Latifah y Jada Pinkett Smith. En este especial nos muestra su faceta como comediante y habla, sin ningún filtro, sobre la vida en hogares temporales, su historial de ex parejas con comportamientos cuestionables y divertidas anécdotas que tiene con famosos.

Puedes verla aquí.

Con un humor muy característico, Haddish narra sus experiencias con ex amantes y cómo fue la vida cuando se quedó sin hogar. (Foto: Netflix)

“Fortune Feimster: Sweet & Salty” (2020)

La comediante Feimster recuerda episodios de su vida en el especial que fue grabado en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), cerca de donde se crio. Nos habla de cómo es la vida en el Sur y la devoción por la religión, su infortunios como niña exploradora, su experiencia como debutante, su paso por la natación y la complicada relación que su familia tiene con el restaurante Hooters.

Puedes verla aquí.

“Natalia Valdebenito: El Especial” (2018)

Desde Chile llega la actriz y locutora de radio, quien explora en su rutina como comediante las incongruencias que encuentra en su país, el hecho de que no quiere tener hijos y cómo este tema resulta controversial en Latinoamérica, además de hablar de la maternidad vista desde sus amistades. Además, aborda la misoginia, los derechos reproductivos y el respeto a las mujeres.

Puedes verla aquí.

La comediante chilena nos habla sobre su deseo de no tener hijos y cómo esto es visto en Latinoamérica. (Foto: Netflix)

“Jenny Slate. Stage Fright” (2019)

A Slate la conocemos por su participación en el conocido programa de televisión “Saturday Night Live” y en la serie “Kroll Show”, del canal Comedy Central. Esta producción combina el documental, al contar sobre su vida y carrera como comediante, y nos presenta su rutina de stand up, donde coquetea con el público, critica la táctica de ‘gaslighting’ que hace en gobierno de Estados Unidos y cuenta sobre su experiencia haciendo ejercicio en una barra de ballet.

Puedes verla aquí.

“El lugar de una mujer” (2019)

Esta serie reúne las rutinas de stand up de cuatro comediantes directo desde Brasil. Con Bruna Louise nos reímos de la soltería y de la insistencia de sus amigos para que se case, Micheli Machado nos habla de sus orígenes como artista y de cómo superar los contratiempos de envejecer con pareja, Cintia Rosini nos explica las dificultades de ser una actriz lesbiana en su país y Carol Zoccoli se adentra en el mundo de la política, las drogas y la religión.

Puedes verla aquí.

Cuatro mujeres brasileras exploran sus roles en el mundo de la actuación y la comedia desde sus experiencias de vida. (Foto: Netflix)

“Aly Wong: Baby Cobra” (2016)

En pleno embarazo, la actriz y comediante toma el escenario para contar el lado que pocos conocen sobre las parejas que intentan tener hijos y las dificultades que hay en el proceso. Intensa y llena de chistes obscenos, Wong habla sobre su desprecio por el metabolismo de las mujeres de 18 años, su problema por acumular pertenencias y las lecciones que aprendió de su madre.

Puedes verla aquí.

