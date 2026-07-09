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Netflix estrenará el 9 de julio una nueva adaptación de La familia Ingalls, basada en los libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder. Netflix © 2026
Netflix estrenará el 9 de julio una nueva adaptación de La familia Ingalls, basada en los libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder. Netflix © 2026
Por Ángel Navarro Quevedo

Hubo una época en la que cambiar de canal no ofrecía un sinfín de opciones y, entre las pocas disponibles, estaba “La familia Ingalls”. Bastaba con ver aparecer la pradera y la pequeña casa de madera para saber que durante la siguiente hora habría historias sobre trabajo, pérdidas, esperanza y vida familiar. Más de cuatro décadas después del final de aquella producción, Netflix apuesta por devolver ese universo a la pantalla con una nueva adaptación que llega hoy a la plataforma.

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