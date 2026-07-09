Hubo una época en la que cambiar de canal no ofrecía un sinfín de opciones y, entre las pocas disponibles, estaba “La familia Ingalls”. Bastaba con ver aparecer la pradera y la pequeña casa de madera para saber que durante la siguiente hora habría historias sobre trabajo, pérdidas, esperanza y vida familiar. Más de cuatro décadas después del final de aquella producción, Netflix apuesta por devolver ese universo a la pantalla con una nueva adaptación que llega hoy a la plataforma.

Basada nuevamente en los libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder, la producción conserva el corazón de la historia —una familia que intenta construir un futuro en el Oeste estadounidense—, aunque cambia el enfoque narrativo. En lugar de recorrer toda la saga literaria, la primera temporada se concentra en el tercer libro, centrado en la llegada de los Ingalls a Kansas, y amplía la mirada hacia personajes históricamente relegados, especialmente las comunidades indígenas que convivieron con la expansión de los colonos.

La responsable de esa actualización es la showrunner Rebecca Sonnenshine, quien explicó que su objetivo era conservar el espíritu familiar de la obra original sin ignorar el contexto histórico. La filmación se realizó entre junio y octubre de 2025 en Winnipeg, Canadá, donde se levantaron escenarios inspirados en la frontera estadounidense del siglo XIX. Cientos de piezas de vestuario, muebles y utensilios fueron elaborados artesanalmente para recrear la época, mientras artesanos osage participaron en la fabricación de elementos culturales propios de los pueblos originarios.

El regreso de La familia Ingalls también reaviva el recuerdo del elenco original encabezado por Michael Landon y Melissa Gilbert. (Foto: NBC)

Caras nuevas, rumores viejos

El desafío más visible de la nueva adaptación recae en los actores que ahora deberán dar vida a personajes profundamente asociados con la televisión de los años setenta. El australiano Luke Bracey asume el papel de Charles “Pa” Ingalls, mientras Crosby Fitzgerald interpreta a Caroline. La joven Alice Halsey encarna a Laura y Skywalker Hughes a Mary. A ellos se suman varios intérpretes indígenas.

Sin embargo, el regreso de la serie también revive una historia que durante años acompañó al elenco original: la llamada “maldición de los Ingalls”. La teoría, nunca demostrada, nació entre los seguidores de la serie al conocerse que varios de sus actores desarrollaron distintos tipos de cáncer. El caso más recordado es el de Michael Landon, protagonista, director y productor de la serie, quien murió en 1991, a los 54 años, víctima de un cáncer de páncreas. Antes habían fallecido Victor French, el entrañable Isaiah Edwards, por cáncer de pulmón, y años después Kevin Hagen, el doctor Baker, murió de cáncer de esófago. En 2010 también falleció Merlin Olsen, recordado como Jonathan Garvey, tras padecer un mesotelioma, un tipo poco frecuente de cáncer. La actriz Charlotte Stewart, quien interpretó a la maestra Eva Beadle, logró superar un cáncer de mama.

La producción fue filmada entre junio y octubre de 2025 en Winnipeg, Canadá, donde se construyeron escenarios inspirados en la frontera estadounidense del siglo XIX. (Foto: NBC)

Más allá de esa leyenda, el resto del elenco tomó rumbos muy distintos. Karen Grassle, la recordada Caroline Ingalls, continúa vinculada al teatro y al cine independiente. Melissa Gilbert, la inolvidable Laura, desarrolló una amplia carrera artística, presidió el sindicato de actores de Estados Unidos y llegó a postular al Congreso. Melissa Sue Anderson, quien dio vida a Mary, se alejó de los reflectores. Alison Arngrim, la eterna Nellie Oleson, transformó a su célebre villana en el punto de partida de una carrera como comediante, escritora y activista, mientras que las gemelas Sidney y Lindsay Greenbush, quienes compartieron el papel de Carrie, abandonaron definitivamente la actuación.

Antes incluso del estreno, Netflix ya renovó la serie para una segunda temporada, una muestra de la confianza que deposita en esta nueva versión. El objetivo no es reemplazar al clásico, sino mostrar una versión que pueda llevar los problemas familiares al entorno del streaming.