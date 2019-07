Netflix: ¿cuáles son las series que se cancelaron después de una sola temporada?

Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de streaming para millones de personas en el mundo. Cada mes renueva su catálogo, por lo que siempre podemos disfrutar de grandes películas y series originales que sin duda nos dejan sin aliento por las tramas que siguen, pero muchas veces nos ha roto el corazón por cancelar algunos proyectos en la primera temporada.



El fundador y director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, contestó esta gran pregunta y dijo que era necesario tomar riesgos para seguir avanzando.



"Hemos cancelado muy pocas series, y yo siempre trato de mantener motivado al equipo creativo. Tenemos que tomar más riesgos, probar más cosas locas. Por ello, deberíamos tener un porcentaje de cancelaciones mayor", comentó Reed Hastings en su momento.



Estas son las series que han sido canceladas por Netflix.

1. The break with Michelle Wolf

​

The Break with Michelle Wolf fue un programa de variedades de televisión web estadounidense protagonizada por Michelle Wolf. La serie se estrenó el 27 de mayo de 2018 en Netflix y solo tuvo 10 capítulos.



2. Everythings sucks!

​

Todo es una mierda es una comedia dramática originaria de Netflix creada por Ben York Jones y Michael Mohan que parodia la cultura adolescente de mediados de la década de 1990.



El programa solo tuvo 10 episodios y la empresa decidió cancelarlo. No se sabe si en algún momento se retomará el rodaje.



3. Seven Seconds

​

Después de que Brenton Butler, un adolescente de raza negra de Jersey City, es atropellado accidentalmente por un policía blanco, se decide encubrirlo y las tensiones raciales explotan.



La primera temporada consta de diez episodios y fue lanzada en Netflix el 23 de febrero de 2018 y también fue cancelada.



4. Nightflyers

​

Nightflyers es una serie de televisión de ciencia ficción que se estrenó en Syfy el 2 de diciembre de 2018, basada en la novela corta del mismo nombre en inglés, traducida al español como Nómadas nocturnos, y los cuentos de George R. R. Martin.



Netflix se incorporó a la serie como coproductor y tiene los derechos de distribución y transmisión internacional, además de los derechos de transmisión secundaria en los Estados Unidos desde el 1 de febrero de 2019 y luego de los 10 capítulos decidió cancelarla.



5. The get down

​

The Get Down es una serie de televisión estadounidense ambientada en el barrio South Bronx de fines de los años 70, creada por Baz Luhrmann y Stephen Adly Guirgis. Se estrenó en Netflix el 12 de agosto de 2016 con seis episodios, pero la empresa decidió cancelarla.



6. Gypsy

​

Gypsy es una serie protagonizada por Naomi Watts e interpreta a Jean Holloway, una psicoterapeuta que se infiltra secretamente en la vida privada de sus pacientes.



La serie contó con 10 capítulos y fue cancelada por Netflix.



7. The Good Cop

​

Un ex policía de la NYPD encarcelado por corrupción y que nunca ha seguido las reglas vive con su hijo, que es totalmente la antítesis de su padre; es detective para la policía de Nueva York, serio y honesto.



La serie tuvo 10 episodios, pero Netflix decidió no renovar para una segunda temporada.



8. Girlboss

​

Sophia empieza a vender ropa vintage en línea. A medida que su pasión y el imperio de la moda minorista comienzan a crecer, Sophia se convierte en una mujer de negocios.



Tuvo 13 capítulos que fueron emitidos a través de Netflix y luego informaron que decidieron cancelarlo.



9. Disjointed

​

¿Qué pasaba en Disjointed? Seguía a Kathy Bates, ganador del Óscar y Emmy, como una defensora de la legalización de la marihuana que es dueña un dispensario de marihuana en Los Angeles, el mismo que administra junto a unos muchachos, incluido su hijo vienteañero. Y desde luego, los personajes solían estar bajo los efectos del cannabis.



El programa tiene 20 capítulos en dos temporadas, pero Netflix decidió cancelarla.



10. The Joel Mchale show with Joel Mchale

​

El Show de Joel McHale con Joel McHale tuvo una visión absurda de la cultura pop y las noticias con invitados famosos y videoclips.



El programa solo tuvo una temporada y Netflix decidió ni renovar.



11. All about the Washingtons

​

All About The Washingtons es una sitcom que sigue al matrimonio Washington en su proceso de criar a su familia. De esta manera, conocemos a Joey que, tras retirarse de su carrera de éxito ligada al hip hop, ahora tiene tiempo de ocuparse de los suyos.



Aprovechando esta situación, su mujer Justine decide comenzar su propia carrera profesional, cambiándose los papeles por Joey, quien a partir de ahora se va a encargar de organizar la casa.

La serie contó con una temporada y también fue cancelada.



12. Chambers

​

Chambers se centra en una joven, Sasha Yazzie, sobreviviente de un ataque al corazón que se ve consumida por el misterio que rodea al corazón que le salvó la vida. Sin embargo, cuanto más cerca está de descubrir la verdad sobre la muerte repentina de su donante, más comienza a asumir las características de la fallecida y algunas de las cuales son inquietantemente siniestras.



También fue cancelada a tan solo 10 capítulos.