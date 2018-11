Desde que empezó, "A Series of Unfortunate Events" de Netflix no quería mantenerse para siempre en pantallas. En esta nueva temporada, que será la última, el conde Olaf ejecutará nuevas trampas para que los huérfanos de Baudelaire no se interpongan más entre sus planes; sin embargo, no todo saldría como él espera.

A través de su canal oficial de YouTube, Netflix ha lanzado un nuevo video anunciando que la temporada final de "A Series of Unfortunate Events" llegará a su plataforma el próximo 1 de enero de 2019.

El video presenta al conde Olaf y a Lemony Snicket discutiendo mientras se muestran imágenes de algunas escenas de la nueva temporada de "A Series of Unfortunate Events".

Al final del clip, ambos anuncian que esta temporada será la última. "Hemos guardado lo peor para el final", dice el mensaje en el video.

Además, mediante un comunicado de Netflix se revelaron detalles de lo que será la temporada final de la serie y lo que sucederá con los huérfanos Violet, Klaus y Sunny Baudelaire.

"Después de frustrar los muchos planes y disfraces de 'Olaf', (los huérfanos de Baudelaire) podrían finalmente descubrir la verdad sobre la misteriosa muerte de los padres, mientras desentraña las capas de una organización clandestina y revela los secretos de la codiciada azucarera perdida”, señala el comunicado de Netflix.

La nueva entrega de "A series of Unfortunate Events" será la última adaptación de los libros de la saga creada por el escritor estadounidense Daniel Handler.