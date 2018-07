Netflix ha presentado novedades durante la Expo Anime al anunciar la llegada de tres nuevas series de animación y las fechas de estreno de las nuevas temporadas de sus animes exclusivos.

"Pacific Rim"

Guillermo del Toro llevará su popular franquicia 'mecha' a Netflix en esta nueva serie de anime y tendrá las labores de productor ejecutivo. Legendary Entertainment es la productora a cargo del proyecto.

"Ultraman"

Uno de los personajes más queridos de Japón regresará en esta adaptación animada que tendrá a Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki como directores. Esta vez, se contará la historia de un hombre que posee el ADN del legendario Ultraman y deberá usar sus poderes para enfrentar al mal.

Para este proyecto, a estrenarse en 2019, Netflix ha recurrido a Production I.G y Sola Digital.

"Kengan Ashura"

El manga del escritor Yabako Sandrovich y el ilustrador Daromeon tendrá una adaptación animada en Netflix, la cual será desarrollada por el estudio Larx Entertainment. El director a cargo es Seiji Kishi y el guion corre por cuenta de Makoto Uezu.

"Kengan Ashura" todavía no cuenta con una fecha de estreno exacta, pero el servicio de streaming ha adelantado que su producción original llegará en 2019.

"Aggretsuko Temporada 2"

La panda roja y su divertida comedia musical tendrán una nueva temporada en 2019, que tendrá a Rarecho nuevamente como director y escritor. La serie seguirá siendo producida por Fanworks y se espera que Netflix haya ordenado la producción de 10 episodios, al igual que en la primera entrega.

"GODZILLA: City on the Edge of Battle"

Esta producción original de Netflix es una secuela de "GODZILLA: Planet of the Monsters" y llega a las pantallas este 18 de julio. Los estudios Polygon Pictures y Bones son los responsables de la producción.

El proyecto está en manos de los directores Koubun Shizuno y Hiroyuki Seshita, además de contar con el respetado guionista Gen Urobuchi.

"Dragon Pilot: Hisone and Masotan"

Una nueva serie original del servicio digital desarrollada por Bones, se estrenará el 21 de septiembre. "Dragon Pilot" tiene a Hiroshi Kobayashi como director y a Mari Okada como guionista.

La historia sigue las aventuras de Hisone Amakasu, novata de las Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón, quien es elegida por un dragón para que sea su piloto.

"Castlevania Temporada 2"

"Castlevania" vuelve con su segunda temporada el 26 de octubre de este año para retomar la trama inconclusa de su primera entrega. Trevot Belmont y sus poderosos aliados intentarán detener a un Drácula enloquecido por la pérdida de su amada esposa.

Sam Deats vuelve a dirigir este anime de Netflix, mientras que Warren Ellis vuelve a encargarse del guion y la producción ejecutiva.

"Cannon Busters"

Esta serie es una adaptación del cómic de LeSean Thomas, quien dirige el proyecto y es también productor ejecutivo. El estreno de la producción está programado para el 10 de abril de 2019.

"Cannon Busters" sigue las aventuras de S.A.M. un droide de amistad de alto nivel que se une a un peculiar robot que, además de estar falto de entrenamiento, es un fugitivo bastante osado y letal cuando se lo propone.