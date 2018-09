Netflix: "Maniac" y más estrenos de este fin de semana | FOTOS

Como cada semana, el catálogo de Netflix se renueva. En esta ocasión llega cargado de series de acción, comedia y drama. Además, de interesantes apuestas de stand-up comedy.



Uno de los estrenos más esperados de la semana es"Maniac", una mini serie que tiene como protagonista a la ganadora del Oscar Emma Stone y al comediante Jonah Hill.

Esta producción relata la historia de dos personas mentalmente inestables que se someten a un tratamiento experimental que puede curar todo: desde un corazón roto a una enfermedad mental.

Esta nueva serie original de Netflix cuenta con comentarios positivos sobre su producción y guion, pero sobre todo halagan la actuación de los protagonistas.

Tráiler de "Maniac". (Video: Netflix)

Otra de las series que llegan a la plataforma de streaming es "The Good Cop". Esta producción cuenta la historia de Big Tony (Tony Danza) , un expolicía de Nueva York encantador pero no muy honesto que no suele seguir las reglas.



Vive con su hijo, TJ (Josh Groban), un detective brillante y puritano amante de las normas y obsesionado con resolver los casos más difíciles de Brooklyn. Este dúo termina convirtiéndose en una pareja divertida gracias a los consejos sin vueltas del padre en temas que van desde cómo manejar sospechosos a cómo tratar con las mujeres.



Si lo que busca es un drama con comedia, la película "Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad" es la ideal. En esta cinta Violet Jones (Sanaa Lathan) se da cuenta de que está viviendo la vida que planearon para ella y no la que realmente quiere vivir.

En la galería que abre este artículo encontrarás más series y películas que llegan esta semana a Netflix.