Netflix: las nuevas series y películas de la semana

Como todas las semanas, la plataforma de TV por internet Netflix incluye nuevas historias en su catálogo, sean creación propia o de otras productoras. Por el primer grupo destaca la serie de ciencia ficción "Altered Carbon".

Protagonizada por Joel Kinnaman ("House of Cards", "The Killing"), "Altered Carbon" sigue a Takeshi Kovacs, hombre de oscuro pasado que recibe un cuerpo artificial para investigar cierto crimen. Religión, ética y conspiraciones se unen en una trama que recuerda por momentos a "Blade Runner" y "Ghost in the Shell".

Por el lado de los documentales, Netflix estrena "Coach Snoop", que cuenta la historia del equipo de fútbol americano fundado y financiado por el rapero Snoop Dogg en su lucha por ganar un campeonato nacional.

Netflix incluye esta semana en su catálogo "Guardians of the Galaxy" de James Gunn, exitosa película del Universo Cinematográfico de Marvel sobre un disparejo, pero efectivo equipo de héroes.

La plataforma Netflix también añade a su catálogo "On Body and Soul", nominada a la más reciente edición del Oscar en la categoría de Mejor película en lengua extranjera. Es la historia de un hombre y una mujer que se conocen en un matadero, donde descubren que comparten el mismo sueño.